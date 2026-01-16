Roczny abonament za 0 zł. T-Mobile ma świetny prezent dla klientów
T-Mobile przygotował nową niespodziankę dla użytkowników programu Magenta Moments. Tym razem klienci mogą odebrać roczny dostęp do zaawansowanego narzędzia graficznego.
Profesjonalna edycja zdjęć w kieszeni
Magentowy operator nawiązał współpracę z platformą Picsart. To jedno z najpopularniejszych na świecie narzędzi do edycji zdjęć i wideo. Wersja Pro oferuje szeroki wachlarz funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą automatycznie usuwać tło, poprawiać jakość starych fotografii czy generować obrazy z tekstu.
To kolejny krok T-Mobile w stronę popularyzacji bezpiecznych narzędzi AI. Wcześniej klienci mogli już korzystać z ofert na Perplexity czy Comet. Teraz magentowa sieć stawia na kreatywność. Picsart Pro to nie tylko filtry, ale też ogromna baza szablonów, naklejek i profesjonalnych narzędzi do retuszu.
Sztuczna inteligencja stała się nieodłącznym elementem naszej codzienności, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i tworzymy. W świecie pełnym nowych technologii kluczowe jest korzystanie z bezpiecznych narzędzi. Jako T-Mobile jesteśmy zaufanym partnerem dla naszych klientów i ich przewodnikiem po cyfrowych innowacjach. Pozwala nam na to nasz status najbardziej wartościowej marki na świecie oraz współprace z największymi, globalnymi partnerami. Picsart Pro to kolejny krok, po m.in. Perplexity czy Comet, w stronę budowania zaufania do technologii i wyposażania naszych klientów w sprawdzone rozwiązania.
Odbierz darmowy dostęp na rok
Zasady są bardzo proste, ale wymagają wykonania kilku kroków w aplikacji. Najpierw należy przejść do zakładki Moments w aplikacji Mój T-Mobile. Tam znajdziemy ofertę, którą trzeba odblokować, aby otrzymać unikalny kod promocyjny.
Kolejnym krokiem jest przejście na stronę internetową Picsart przez przycisk "Chcę zrealizować teraz". Po wklejeniu kodu i zalogowaniu się, subskrypcja Pro zostanie przypisana do konta na 12 miesięcy. Co ważne, po tym okresie usługa wygaśnie automatycznie. Nie trzeba się więc martwić o ukryte koszty czy konieczność ręcznej rezygnacji.
Kto może skorzystać z promocji?
Prezent jest dostępny dla szerokiego grona klientów. Mogą z niego skorzystać abonenci T-Mobile, a także użytkownicy ofert MIX oraz T-Mobile na kartę (z aktywną usługą cykliczną "GO!" lub "Bez limitu"). Warunkiem jest brak posiadania aktualnie aktywnej subskrypcji Picsart Pro.
Akcja trwa do 14 lutego 2026 roku. Pula kodów może się jednak wyczerpać wcześniej, więc lepiej nie zwlekać z decyzją. To dobra okazja, by przetestować możliwości sztucznej inteligencji w codziennej obróbce zdjęć bez wydawania ani grosza.