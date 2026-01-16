Roczny abonament za 0 zł. T-Mobile ma świetny prezent dla klientów

Profesjonalna edycja zdjęć w kieszeni

Magentowy operator nawiązał współpracę z platformą Picsart. To jedno z najpopularniejszych na świecie narzędzi do edycji zdjęć i wideo. Wersja Pro oferuje szeroki wachlarz funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą automatycznie usuwać tło, poprawiać jakość starych fotografii czy generować obrazy z tekstu.

To kolejny krok T-Mobile w stronę popularyzacji bezpiecznych narzędzi AI. Wcześniej klienci mogli już korzystać z ofert na Perplexity czy Comet. Teraz magentowa sieć stawia na kreatywność. Picsart Pro to nie tylko filtry, ale też ogromna baza szablonów, naklejek i profesjonalnych narzędzi do retuszu.

Sztuczna inteligencja stała się nieodłącznym elementem naszej codzienności, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i tworzymy. W świecie pełnym nowych technologii kluczowe jest korzystanie z bezpiecznych narzędzi. Jako T-Mobile jesteśmy zaufanym partnerem dla naszych klientów i ich przewodnikiem po cyfrowych innowacjach. Pozwala nam na to nasz status najbardziej wartościowej marki na świecie oraz współprace z największymi, globalnymi partnerami. Picsart Pro to kolejny krok, po m.in. Perplexity czy Comet, w stronę budowania zaufania do technologii i wyposażania naszych klientów w sprawdzone rozwiązania. Maximiliano Bellassai, członek zarządu, dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska

Odbierz darmowy dostęp na rok

Zasady są bardzo proste, ale wymagają wykonania kilku kroków w aplikacji. Najpierw należy przejść do zakładki Moments w aplikacji Mój T-Mobile. Tam znajdziemy ofertę, którą trzeba odblokować, aby otrzymać unikalny kod promocyjny.

Kolejnym krokiem jest przejście na stronę internetową Picsart przez przycisk "Chcę zrealizować teraz". Po wklejeniu kodu i zalogowaniu się, subskrypcja Pro zostanie przypisana do konta na 12 miesięcy. Co ważne, po tym okresie usługa wygaśnie automatycznie. Nie trzeba się więc martwić o ukryte koszty czy konieczność ręcznej rezygnacji.

Kto może skorzystać z promocji?

Prezent jest dostępny dla szerokiego grona klientów. Mogą z niego skorzystać abonenci T-Mobile, a także użytkownicy ofert MIX oraz T-Mobile na kartę (z aktywną usługą cykliczną "GO!" lub "Bez limitu"). Warunkiem jest brak posiadania aktualnie aktywnej subskrypcji Picsart Pro.