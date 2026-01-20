Samsung ulepszy system powiadomień w Galaxy Ring

Samsung nie zapomina o Ringu

Choć od rynkowego debiutu Galaxy Ring minęło już sporo czasu, koreański producent nie przestaje rozwijać jego możliwości. Dotychczas system powiadomień był bardzo oszczędny i ograniczał się do podstawowych alertów. Nadchodząca aktualizacja aplikacji Galaxy Ring Manager ma to zmienić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Precyzyjne dane o utracie połączenia

Najważniejszą nowością odnalezioną w kodzie aplikacji jest inteligentny system raportowania rozłączeń. Do tej pory telefon wyświetlał jedynie suchy komunikat o braku sygnału. Teraz powiadomienie zostanie wzbogacone o dokładny poziom naładowania baterii z momentu przerwania łączności.

Dzięki temu łatwo odróżnimy awarię oprogramowania od rozładowania się ogniwa. Funkcja ta pomoże również w namierzeniu zgubionego pierścienia. Wiedząc, że bateria była pełna w momencie rozłączenia, zyskamy pewność, że urządzenie wciąż działa i można je odnaleźć za pomocą sygnału Bluetooth.

Inteligentne dbanie o kondycję baterii

Inżynierowie Samsunga stawiają także na profilaktykę i dłuższą żywotność sprzętu. Aplikacja zacznie wysyłać powiadomienia o czasie, jaki upłynął od ostatniej synchronizacji. Jeśli pierścień będzie leżał nieużywany przez kilka dni, telefon przypomni o konieczności jego podładowania.

Regularne uzupełnianie energii ma zapobiegać degradacji akumulatora spowodowanej głębokim rozładowaniem. To istotna zmiana, biorąc pod uwagę, że naprawa tych małych urządzeń jest praktycznie niemożliwa. Samsung chce w ten sposób wymusić na użytkownikach lepsze nawyki.

Kiedy dostaniemy aktualizację?