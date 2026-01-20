Aplikacje

Samsung ulepszy system powiadomień w Galaxy Ring

Pierwsza generacja inteligentnego pierścienia Samsunga doczeka się wkrótce istotnych zmian w oprogramowaniu. Nowe funkcje mają naprawić największe bolączki systemu powiadomień. Użytkownicy wreszcie zyskają pełną kontrolę nad statusem urządzenia.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:33
0


Samsung nie zapomina o Ringu

Choć od rynkowego debiutu Galaxy Ring minęło już sporo czasu, koreański producent nie przestaje rozwijać jego możliwości. Dotychczas system powiadomień był bardzo oszczędny i ograniczał się do podstawowych alertów. Nadchodząca aktualizacja aplikacji Galaxy Ring Manager ma to zmienić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Precyzyjne dane o utracie połączenia

Najważniejszą nowością odnalezioną w kodzie aplikacji jest inteligentny system raportowania rozłączeń. Do tej pory telefon wyświetlał jedynie suchy komunikat o braku sygnału. Teraz powiadomienie zostanie wzbogacone o dokładny poziom naładowania baterii z momentu przerwania łączności.

Dzięki temu łatwo odróżnimy awarię oprogramowania od rozładowania się ogniwa. Funkcja ta pomoże również w namierzeniu zgubionego pierścienia. Wiedząc, że bateria była pełna w momencie rozłączenia, zyskamy pewność, że urządzenie wciąż działa i można je odnaleźć za pomocą sygnału Bluetooth.



Inteligentne dbanie o kondycję baterii

Inżynierowie Samsunga stawiają także na profilaktykę i dłuższą żywotność sprzętu. Aplikacja zacznie wysyłać powiadomienia o czasie, jaki upłynął od ostatniej synchronizacji. Jeśli pierścień będzie leżał nieużywany przez kilka dni, telefon przypomni o konieczności jego podładowania.

Regularne uzupełnianie energii ma zapobiegać degradacji akumulatora spowodowanej głębokim rozładowaniem. To istotna zmiana, biorąc pod uwagę, że naprawa tych małych urządzeń jest praktycznie niemożliwa. Samsung chce w ten sposób wymusić na użytkownikach lepsze nawyki.

Kiedy dostaniemy aktualizację?

Nowe opcje są obecnie w fazie testów i powinny trafić do wszystkich użytkowników w najbliższych tygodniach. Wprowadzenie tych usprawnień pokazuje, że mimo plotek o nowej wersji, pierwsza generacja Galaxy Ring wciąż jest dla Samsunga ważna.

Zobacz: Samsung Galaxy Ring po 2 miesiącach: hit czy kit? (test)
Zobacz: Czekasz na Galaxy Ring 2? Mamy bardzo złe wieści

Samsung Galaxy Ring w x-kom
Samsung Galaxy Ring w Media Markt
Samsung Galaxy Ring w Media Expert
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena