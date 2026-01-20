Samsung ulepszy system powiadomień w Galaxy Ring
Pierwsza generacja inteligentnego pierścienia Samsunga doczeka się wkrótce istotnych zmian w oprogramowaniu. Nowe funkcje mają naprawić największe bolączki systemu powiadomień. Użytkownicy wreszcie zyskają pełną kontrolę nad statusem urządzenia.
Samsung nie zapomina o Ringu
Choć od rynkowego debiutu Galaxy Ring minęło już sporo czasu, koreański producent nie przestaje rozwijać jego możliwości. Dotychczas system powiadomień był bardzo oszczędny i ograniczał się do podstawowych alertów. Nadchodząca aktualizacja aplikacji Galaxy Ring Manager ma to zmienić.
Precyzyjne dane o utracie połączenia
Najważniejszą nowością odnalezioną w kodzie aplikacji jest inteligentny system raportowania rozłączeń. Do tej pory telefon wyświetlał jedynie suchy komunikat o braku sygnału. Teraz powiadomienie zostanie wzbogacone o dokładny poziom naładowania baterii z momentu przerwania łączności.
Dzięki temu łatwo odróżnimy awarię oprogramowania od rozładowania się ogniwa. Funkcja ta pomoże również w namierzeniu zgubionego pierścienia. Wiedząc, że bateria była pełna w momencie rozłączenia, zyskamy pewność, że urządzenie wciąż działa i można je odnaleźć za pomocą sygnału Bluetooth.
Inteligentne dbanie o kondycję baterii
Inżynierowie Samsunga stawiają także na profilaktykę i dłuższą żywotność sprzętu. Aplikacja zacznie wysyłać powiadomienia o czasie, jaki upłynął od ostatniej synchronizacji. Jeśli pierścień będzie leżał nieużywany przez kilka dni, telefon przypomni o konieczności jego podładowania.
Regularne uzupełnianie energii ma zapobiegać degradacji akumulatora spowodowanej głębokim rozładowaniem. To istotna zmiana, biorąc pod uwagę, że naprawa tych małych urządzeń jest praktycznie niemożliwa. Samsung chce w ten sposób wymusić na użytkownikach lepsze nawyki.
Kiedy dostaniemy aktualizację?
Nowe opcje są obecnie w fazie testów i powinny trafić do wszystkich użytkowników w najbliższych tygodniach. Wprowadzenie tych usprawnień pokazuje, że mimo plotek o nowej wersji, pierwsza generacja Galaxy Ring wciąż jest dla Samsunga ważna.
Zobacz: Samsung Galaxy Ring po 2 miesiącach: hit czy kit? (test)
Zobacz: Czekasz na Galaxy Ring 2? Mamy bardzo złe wieści