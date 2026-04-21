Płatny WhatsApp już jest. Wiemy, co daje i ile kosztuje

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami WhatsApp rozpoczął testy płatnej wersji aplikacji. Na razie nie jest ona dostępna dla wszystkich, ale poznaliśmy już cenę i korzyści płynące z abonamentu.

Płatny WhatsApp Plus

WhatsApp Plus, bo tak nazywa się płatna wersja, został w ramach testów udostępniony wybranym użytkownikom. Koszt abonamentu to 2,49 euro w Europie, co przekłada się na nieco ponad 10 zł miesięcznie. Co ważne, cena dostosowywana jest do różnych rynków, bo w Meksyku wynosi ona 29 MXN, co daje już około 6 zł, a w Pakistanie 229 PKR, czyli zaledwie 3 zł.

Co użytkownicy dostają w zamian? Lista nie jest przesadnie długa. W głównej mierze są to elementy kosmetyczne:

dostęp do naklejek premium

możliwość zmiany skórki aplikacji (18 kolorów do wyboru)

możliwość wybrania innej ikony aplikacji

możliwość przypięcia do 20 czatów (max 3 bez abonamentu)

dostęp do 10 dzwonków premium

możliwość zmiany ustawień kilku czatów jednocześnie

I to w sumie tyle. WhatsApp nie zabrał żadnej podstawowej funkcji swojej aplikacji, aby dodać ją do pakietu Plus. Wszystkie rzeczy dostępne w ramach abonamentu są całkowicie nowe. Możemy się domyślać, że z czasem lista korzyści będzie się powiększać.