Ostateczny cios w Muska. Wszyscy od niego uciekają

Platforma X poniesie kolejne, potężne straty. Najnowsze badanie rysuje zatrważający scenariusz tego, co się stanie z serwisem mediów społecznościowych należących do Elona Muska.

Firma Kantar, zajmująca się badaniami opinii publicznej przedstawiła niedawno raport. Przedstawia on zarys przyszłości, jaka szykuje się dla wielu dużych portali internetowych.



Marki takie, jak Tiktok i Netflix cieszą się najwyższym zaufaniem wśród reklamodawców. Na drugim końcu spektrum jest platforma znana wcześniej jako Twitter, a obecnie X. Platforma ta jest coraz częściej postrzegana jako budząca brak zaufania. Według Kantar, w 2025 r. szykuje się dodatkowy exodus reklamodawców.



Dane są zatrważające. Tylko 4% firm reklamujących się na X uważa, że ta platforma zapewnia bezpieczeństwo dla marek. Dla kontrastu - w przypadku Google, jest to aż 39%. Ogólny poziom zaufania wobec reklam na X spadł od 2022 roku do teraz z 22% do 12%. Jeszcze w 2022 r. różnica pozytywnych vs negatywnych opinii nt. platformy X wynosiła 15% na korzyść tych pozytywnych. Teraz te proporcje są odwrotne - X ma 21% więcej negatywnych głosów niż pozytywnych, jest to zmiana aż o 36% na niekorzyść.



Warto podkreślić, że ostatnie wymierne dane opublikowane publicznie za 1. połowę 2023 wykazały, że w skali roku wpływy X zmniejszyły się aż o cały miliard dolarów w porównaniu z poprzednim rokiem.



Gonca Bubani, z firmy Kantar w wypowiedzi dla CNN powiedziała, że to praktycznie niemożliwe, żeby Elon Musk odwrócił sytuację i by zaczął z powrotem zarabiać na platformie.



Kuriozalne zachowania Muska, dzięki którym nastąpił znaczny wzrost zweryfikowanych kont neonazistowskich na pewno w tym nie pomaga. Niedawno X pozwało organizację Global Alliance Responsible Media (GARM), czyli watchdoga, który doradzał w sprawie reklamowania się na platformach online, przekonując w przypadku X, że to miejsce zbyt toksyczne, aby zachować pozytywny wizerunek marki.



W rezultacie pozwu, watchdog został zmuszony do całkowitego wygaszenia działalności, a organizacja GARM została zlikwidowana.

