Elon Musk ma dość. Zamknie Twitter/X w całym kraju

Alexandre de Moraes miał potajemnie grozić aresztowaniem przedstawiciela prawnego platformy X w Brazylii, Rachel Nova Conceição, oraz naliczać dzienną grzywnę około 3 650 dolarów, jeśli platforma nie wypełni całkowicie poleceń Moraesa. X nawet opublikował zdjęcia dokumentu, który miał być rzekomo podpisany przez Moraesa.

– oświadczyła platforma X.

Moraes, zasiadający w Sądzie Najwyższym Brazylii, nakazał na początku tego roku X-owi zablokowanie niektórych kont, oskarżanych przez lokalne władze o szerzenie fałszywych informacji i mowy nienawiści podczas rządów skrajnie prawicowego byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.

Postulaty dotyczące cyfrowych bojówek zostały najpierw odrzucone przez X, potem przyjęte, gdy jednak okazało się, że nie wszystkie konta zostały zablokowane w wyniku — jak twierdzi X — problemów technicznych, zaczęły się groźby.

W sobotę Elon Musk zamknął temat raz na zawsze, odcinając 200-milionowy kraj od X. Decyzja o zamknięciu biura X w Brazylii była trudna, ale jeśli zgodzilibyśmy się na utajnione żądania cenzury i dostępu do prywatnych informacji użytkowników, nie moglibyśmy wytłumaczyć swoich działań bez poczucia wstydu — napisał na X Elon Musk.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.