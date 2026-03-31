Opera zmienia zasady. Twoje AI zamieszka w przeglądarce

Zewnętrzne AI zyska dostęp do twoich kart

Nowa funkcja Opery Neon opiera się na rozwiązaniu Model Context Protocol (MCP). Dzięki niemu sztuczna inteligencja nie działa już w izolacji, ale ma wgląd w to, co aktualnie robisz w sieci. Rozwiązuje to problem ciągłego kopiowania treści między oknami aplikacji. Teraz asystent AI może sam sprawdzić zawartość otwartych kart, zrozumieć kontekst strony i działać na żywym organizmie przeglądarki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do tej pory użytkownicy musieli wielokrotnie tłumaczyć modelom AI, nad czym pracują. Każda zmiana narzędzia wiązała się z koniecznością ponownego wprowadzania danych. MCP Connector sprawia, że AI przychodzi bezpośrednio do miejsca pracy użytkownika. System uzyskuje dostęp nie tylko do tekstu stron, ale także do uwierzytelnionych sesji.

Co potrafi sztuczna inteligencja w Operze Neon?

Możliwości nowego narzędzia są bardzo szerokie. Zewnętrzni klienci AI mogą teraz samodzielnie nawigować po stronach internetowych, potrafią też wyodrębniać kluczowe informacje, robić zrzuty ekranu, a nawet wypełniać formularze. Sztuczna inteligencja może też otwierać nowe karty i przeprowadzać wyszukiwania w imieniu użytkownika.

W zeszłym roku uruchomiliśmy Browser Operator jako pierwszy krok w kierunku agentycznej przeglądarki. Teraz otwieramy te możliwości dla zewnętrznych klientów AI poprzez MCP, dzięki czemu mogą działać bezpośrednio wewnątrz przeglądarki, a nie poza nią. powiedziała Monika Kurczyńska, Director of R&D for browser AI, Opera

Dzięki temu rozwiązaniu Opera Neon tworzy otwarty ekosystem. Z przeglądarką mogą łączyć się najpopularniejsze obecnie narzędzia, takie jak ChatGPT, Claude, Lovable, OpenClaw czy n8n. Każdy agent AI zgodny ze standardem MCP jest teraz w stanie wejść w interakcję z przeglądarką norweskiego producenta.

Bezpieczeństwo i stabilność połączenia

Twórcy zadbali o to, aby dostęp zewnętrznych narzędzi do danych użytkownika był kontrolowany. Uwierzytelnianie odbywa się przez dedykowany, bezpieczny adres URL serwera MCP. Gwarantuje to, że tylko autoryzowane systemy AI mogą wejść w interakcję z aktywną sesją przeglądania.

Wprowadzono również specjalną warstwę proxy. Odpowiada ona za utrzymanie stabilnego połączenia między przeglądarką a modelem AI. Jeśli przeglądarka zostanie zamknięta lub stanie się nieosiągalna, system automatycznie wyświetli komunikat informujący o braku dostępności. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, czy połączenie jest aktywne.

Zastosowania w pracy programistów i automatyzacji

Nowe funkcje powinny znaleźć zastosowanie przede wszystkim w programowaniu i automatyzacji procesów. Programiści mogą używać narzędzi typu Claude Code do testowania swoich aplikacji w rzeczywistym środowisku. Z kolei platformy do prototypowania, jak Lovable, wykorzystają żywe interfejsy do generowania nowych projektów na podstawie tego, co widzą w przeglądarce.

Przeglądarka to miejsce, w którym na co dzień żyją nasze workflows, ale do tej pory AI było od niej odcięte. Dzięki Opera Neon łączymy popularne modele i klientów AI bezpośrednio z agentyczną przeglądarką. Dzięki temu mogą działać tam, gdzie użytkownicy już pracują, bez konieczności uporczywego odtwarzania kontekstu. dodała Monika Kurczyńska