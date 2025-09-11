Aplikacje

Opera GX przejmie kontrolę nad twoim domem. Dosłownie

Opera GX dostała właśnie funkcję, która zamienia przeglądarkę w... element inteligentnego domu. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
15:57
Dzięki nowemu trybowi Smart Home można zsynchronizować działanie przeglądarki z urządzeniami takimi jak czujniki, oświetlenie czy rolety, a także odwrotnie – to, co dzieje się na komputerze, może wpływać na pracę domowych urządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Integracja bazuje na otwartym protokole MQTT i współpracuje z popularnymi platformami jak Home Assistant, Homebridge czy Node-RED. Dzięki temu przeglądarka rozpoznawana jest w systemie smart home jak kolejne urządzenie. Rozwiązanie stworzono tak, aby było proste w obsłudze i nie wymagało od użytkownika specjalistycznej wiedzy technicznej.

Dzięki integracji Opery GX z inteligentnym domem oferujemy użytkownikom nie tylko narzędzie do sterowania, ale prawdziwe centrum zarządzania, które dostosowuje się do ich potrzeb. Możliwości, szczególnie w połączeniu z naszym podejściem open-source, są tak nieograniczone, jak kreatywność naszych użytkowników.

– wyjaśnia Maciej Kocemba, Product Director Opera GX.

Opera GX Smart Home działa dwustronnie – przeglądarka może sterować urządzeniami, a urządzenia mogą wpływać na jej zachowanie. Twórcy nowego rozwiązania podają takie przykłady użycia:

  • automatyczne włączenie przycisku „Panic Button” po wykryciu otwarcia drzwi w pokoju,
  • synchronizacja kolorów inteligentnych żarówek i LED-ów z motywem przeglądarki,
  • przygotowanie pokoju do seansu filmowego – światła przygasają, muzyka się wyłącza, rolety się zasuwają,
  • kontrola ładowania laptopa przez smart gniazdka,
  • tworzenie własnych automatyzacji, np. czerwone światło w pokoju, gdy w przeglądarce otwarta jest zbyt duża liczba kart.

Nowa funkcja znajduje się w ustawieniach Early Bird w Operze GX. Trzeba tam aktywować obsługę MQTT, podać adres brokera MQTT, port i ewentualne dane logowania. Później wystarczy doinstalować rozszerzenie GX Smart Home. W przypadku Home Assistant przeglądarka powinna zostać rozpoznana automatycznie, a każdy komputer z Operą GX będzie traktowany jak osobne urządzenie w sieci.

Szczegółowy przewodnik instalacji dostępny jest na GitHubie, a samą Operę GX można pobrać ze strony opera.com/gx.

