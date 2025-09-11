Sprzęt

69 zł - tyle wystarczy, żeby dać staremu laptopowi nowe życie

Chociaż oczywiście warto włożyć te kilka dych więcej, żeby uzyskać jeszcze lepszy efekt.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
69 zł - tyle wystarczy, żeby dać staremu laptopowi nowe życie

Stare laptopy wciąż mogą cieszyć małowymagających użytkowników. Przy okazji kosztują grosze, a wiele osób i tak ma je na stanie, więc można je zużyć do końca, zamiast wyrzucać. Niestety, większość z nich działa… źle. Bardzo źle. Jest jednak kilka kroków, które mogą dać im nowe życie. Podstawowym jest wymiana starego dysku HDD na SSD.

Dalsza część tekstu pod wideo
Transcend 225S Nowe życie starego laptopa

Nowy dysk, nowe życie

69 zł - tyle wystarczy, żeby dać staremu laptopowi nowe życie

Na przykład na Transcend 225S. Jest to 2,5-calowy SSD pod złącze SATA, który oferuje 256 GB pamięci, co wystarczy w tak starym urządzeniu. Tak się natomiast składa, że w promocji możecie go kupić za jedyne 69 zł. Prędkości? Dla odczytu 500 MB/s, a dla zapisu 330 MB/s, czyli o wiele wyższe, niż w HDD. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk GIGABYTE 240GB SSD
Dysk GIGABYTE 240GB SSD
0 zł
74 zł - najniższa cena
Kup teraz 74 zł
Dysk PATRIOT P220 2TB SSD
Dysk PATRIOT P220 2TB SSD
0 zł
442.94 zł - najniższa cena
Kup teraz 442.94 zł
Dysk ADATA XPG Gammix S70 Blade 4TB SSD
Dysk ADATA XPG Gammix S70 Blade 4TB SSD
0 zł
1245.3 zł - najniższa cena
Kup teraz 1245.3 zł
Advertisement
Transcend 225S Nowe życie starego laptopa

Oczywiście to dopiero początek. Warto także zamontować maksymalną ilość RAM, jaka jest możliwa dla danego laptopa, oraz wymienić pastę termoprzewodzącą na chłodzeniu procesora. Kolejnym krokiem, który może wiele zmienić, jest zmiana systemu operacyjnego na jakąś w miarę lekką, ale wciąż prostą w instalacji i obsłudze dystrybucję Linuksa. Najważniejszym punktem pozostaje jednak dysk.

Image
telepolis
transcend dyski twarde Transcend 225S
Zródła zdjęć: Transcend, KBK Project / Shutterstock