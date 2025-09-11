69 zł - tyle wystarczy, żeby dać staremu laptopowi nowe życie
Chociaż oczywiście warto włożyć te kilka dych więcej, żeby uzyskać jeszcze lepszy efekt.
Stare laptopy wciąż mogą cieszyć małowymagających użytkowników. Przy okazji kosztują grosze, a wiele osób i tak ma je na stanie, więc można je zużyć do końca, zamiast wyrzucać. Niestety, większość z nich działa… źle. Bardzo źle. Jest jednak kilka kroków, które mogą dać im nowe życie. Podstawowym jest wymiana starego dysku HDD na SSD.
Nowy dysk, nowe życie
Na przykład na Transcend 225S. Jest to 2,5-calowy SSD pod złącze SATA, który oferuje 256 GB pamięci, co wystarczy w tak starym urządzeniu. Tak się natomiast składa, że w promocji możecie go kupić za jedyne 69 zł. Prędkości? Dla odczytu 500 MB/s, a dla zapisu 330 MB/s, czyli o wiele wyższe, niż w HDD.
Oczywiście to dopiero początek. Warto także zamontować maksymalną ilość RAM, jaka jest możliwa dla danego laptopa, oraz wymienić pastę termoprzewodzącą na chłodzeniu procesora. Kolejnym krokiem, który może wiele zmienić, jest zmiana systemu operacyjnego na jakąś w miarę lekką, ale wciąż prostą w instalacji i obsłudze dystrybucję Linuksa. Najważniejszym punktem pozostaje jednak dysk.