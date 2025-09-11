69 zł - tyle wystarczy, żeby dać staremu laptopowi nowe życie

Stare laptopy wciąż mogą cieszyć małowymagających użytkowników. Przy okazji kosztują grosze, a wiele osób i tak ma je na stanie, więc można je zużyć do końca, zamiast wyrzucać. Niestety, większość z nich działa… źle. Bardzo źle. Jest jednak kilka kroków, które mogą dać im nowe życie. Podstawowym jest wymiana starego dysku HDD na SSD.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy dysk, nowe życie

Na przykład na Transcend 225S. Jest to 2,5-calowy SSD pod złącze SATA, który oferuje 256 GB pamięci, co wystarczy w tak starym urządzeniu. Tak się natomiast składa, że w promocji możecie go kupić za jedyne 69 zł. Prędkości? Dla odczytu 500 MB/s, a dla zapisu 330 MB/s, czyli o wiele wyższe, niż w HDD.