Szef OpenAI ma sprytny plan odnośnie Siri. Znów go potwierdził

Dość zaskakującym aspektem "olśniewającej" premiery iPhone'a 17 była sztuczna inteligencja. Firma ledwo o niej wspomniała, podobnie rzecz się miała z ulepszoną wersją Siri oraz Apple Intelligence. I wszystko wskazuje na to, że rywal jest w pełni gotów wykorzystać okazję i przedstawić po raz kolejny radykalny plan na usprawnienie Siri.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jaki plan odnośnie Siri ma OpenAI?

Współzałożyciel i szef OpenAI, Sam Altman, na wypowiedział się na platformie X odnośnie nowej linii iPhone'ów bardzo pozytywnie. Określił ją naprawdę fajną aktualizacją, której "naprawdę pragnął".

W odpowiedzi na zamieszczony przez niego post, inny dyrektor firmy zajmującej się sztuczną inteligencją poprosił go o zastąpienie Siri konwersacyjnym trybem głosowym ChatGPT . Altman był co do tego pomysłu entuzjastyczny i stwierdził, że w pełni popiera ten pomysł.

I trzeba przyznać, że jest to wielce prawdopodobne, że tak się finalnie stanie. Przypomnijmy, że na ten moment OpenAI jest już wyłącznym partnerem firmy Apple i dostarcza jej technologię sztucznej inteligencji. Napędza niektóre kluczowe funkcje Apple Intelligence, jak na przykład funkcja pisania. Wspiera także Siri. Działa to też tak, że jeśli Siri nie umie odpowiedzieć na pytanie do niej skierowane, przesyła je dalej do ChatGPT.

Póki co opcje te są dostępne w systemie rozszerzeń, które można aktywować w Ustawieniach.