Honor wprowadza kolejną nowość. W Polsce od 15 września

Honor Pad 10 to tablet średniej klasy w smukłej i lekkiej, metalowej obudowie o grubości 6,29 mm i wadze 525 g. Jak zachwala producent, Honor Pad 10 został zaprojektowany z wykorzystaniem pierwszego w branży procesu gięcia pod kątem 270°, co łączy lekkość z trwałością. Dzięki tej technologii udało się osiągnąć redukcję całkowitej wagi o 29% oraz zmniejszenie grubości obudowy o 0,6 mm.

Honor Pad 10 został wyposażony w 12,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2.5K (2560 x 1600) i z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz obsługuje gamę kolorów DCI-P3, która pokrywa 96% przestrzeni NTSC, 133% sRGB i wyświetla 1,07 miliarda kolorów. Dzięki technologii AI Dynamic Display urządzenie zwiększa zakres dynamiki o 200%, oferując jasność od 0,1 do 500 nitów.

Honor Pad 10 napędzany jest okładem Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm TSMC), któremu pomaga 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Tablet zapewnia łączność Wi-Fi 6, a z akcesoriami łączy się przez Bluetooth 5.3, korzystając z kodeków LDAC, aptX i aptX HD. Honor Pad 10 został także wyposażony w sześć głośników, wspieranych przez rozwiązania Honor Spatial Audio o Honor Sound, które zwiększają doznania dźwiękowe. Urządzenie wyróżnia się też certyfikatami Hi-Res Audio oraz Wireless Hi-Res Audio.

Dzięki dwukierunkowej technologii wzmacniania głosu Honor Pad 10 oferuje redukcję szumów opartą na sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie głosu, co sprawdza się podczas rozmów, spotkań i nauki online. Funkcja Voice Amplification filtruje szumy i uwydatnia głosy, aby mowa była wyraźnie słyszalna. Jednocześnie AI Noise Reduction redukuje hałas w tle podczas transmisji dźwięku, a także rozpoznaje i wzmacnia głos mówcy.

Energię do pracy tabletu Honor Pad 10 zapewnia akumulator 10 100 mAh o wysokiej efektywności energetycznej 729 Wh/L przy grubości ogniwa wynoszącej zaledwie 2,48 mm. Tablet obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 35 W.

