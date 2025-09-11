Gry

Nowa aplikacja PlayStation Family zadba o bezpieczną zabawę dzieci

Sony stawia na bezpieczeństwo młodszych graczy. Nowa aplikacja PlayStation Family ułatwia rodzicom kontrolę nad czasem gry i pozwala lepiej rozumieć, czym zajmują się ich dzieci na konsoli.

PlayStation Family – nowe narzędzie dla rodziców

Aplikacja PlayStation Family jest już dostępna w Google Play i App Store. To rozwinięcie funkcji kontroli rodzicielskiej, znanej z PS4 i PS5, przeniesione w wygodną formę na smartfony. Jej celem jest wsparcie rodzin w lepszym zarządzaniu czasem spędzonym na graniu oraz w budowaniu bezpiecznych relacji z cyfrową rozrywką.

Nowością jest dashboard aktywności, który pokazuje tygodniowy czas gry dziecka w przejrzystej formie. Aplikacja oferuje też funkcję Playing Now, dzięki której rodzice mogą zobaczyć, w co aktualnie gra dziecko.

Bezpieczeństwo i rozmowa o grach

Sony podkreśla, że aplikacja nie tylko ułatwia kontrolę, ale też zachęca do rozmowy o grach. Dzięki przejrzystym statystykom rodzice lepiej rozumieją zainteresowania dzieci i mogą wspólnie ustalać zasady korzystania z konsoli. To ma pomóc w kształtowaniu zdrowych nawyków związanych z czasem spędzanym online.

Premiera PlayStation Family to dopiero początek. Sony zapowiada, że aplikacja będzie regularnie rozwijana o kolejne narzędzia wspierające bezpieczeństwo cyfrowe. To element szerszej strategii, która ma chronić graczy w każdym wieku i zapewniać im pozytywne doświadczenia w świecie PlayStation.

telepolis
