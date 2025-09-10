GeForce NOW z mocą RTX 5080. Są też nowe gry
Chmura Nvidii wchodzi na nowy poziom. Usługa GeForce NOW Ultimate zyskała serwery oparte na RTX 5080, które oferują jakość obrazu i płynność rodem z przyszłości.
RTX 5080 w chmurze
Nvidia uruchomiła pierwsze serwery GeForce NOW oparte na architekturze Blackwell i karcie GeForce RTX 5080. To oznacza, że gracze zyskali dostęp do wydajności, jakiej wcześniej w chmurze nie było. RTX 5080 w wersji Ultimate pozwala na rozgrywkę nawet w 5K przy 120 kl./s. Do tego dochodzi ultraniski czas reakcji i technologie oparte na sztucznej inteligencji, takie jak DLSS 4 z Multi-Frame Generation.
Nowością jest także tryb Cinematic-Quality Streaming, który ma zapewnić ostrzejszy obraz i lepsze kolory niezależnie od urządzenia – od PC i Maców, po telewizory LG czy handheldy takie jak Steam Deck.
Więcej gier, szybszy dostęp
Biblioteka GeForce NOW praktycznie podwoiła się. Do chmury dołączyło ponad 2200 tytułów ze Steama, a liczba wszystkich dostępnych produkcji zbliża się już do 4500. Wśród nich są zarówno klasyki, jak i gorące nowości, które można uruchamiać dzięki funkcji Install-to-Play. Oznacza to, że wielu gier nie trzeba już pobierać – wystarczy je uruchomić i można od razu grać.
Nvidia zapowiada, że co tydzień w ramach "GFN Thursday" gracze mogą liczyć na kolejne premiery i aktualizacje listy serwerów.
Borderlands 4 startuje w chmurze
Największym hitem tygodnia jest bez wątpienia gra Borderlands 4, która wchodzi na GeForce NOW wraz ze światową premierą. Nowa odsłona słynnego looter-shootera stawia na jeszcze więcej chaosu i humoru. To również nowe możliwości ruchu – od podwójnych skoków po ślizgi w powietrzu.
Gracze mogą liczyć na cztery świeże postacie, rozbudowane drzewka umiejętności i całkowicie odmieniony system łupów. Dzięki niemu każde legendarne znalezisko ma być wyjątkowe. Całość można przejść solo albo w trybie współpracy do czterech osób.
Co ważne, Nvidia przygotowała specjalną promocję. Każdy, kto kupi roczną subskrypcję GeForce NOW Ultimate do 25 września, otrzyma Borderlands 4 za darmo. Gra zadebiutuje już 11 września na Steamie i w Epic Games Store.
Nowe przygody w Genshin Impact
Oprócz premiery Borderlands 4, do chmury trafia także najnowsza aktualizacja Genshin Impact – Luna I: Song of the Welkin Moon. Gracze mogą odkrywać nowy region Nod-Krai, poznawać trójkę świeżych bohaterów i cieszyć się bonusami z okazji rocznicy gry.
W tym tygodniu do GeForce NOW trafiły lub trafią również:
- Firefighting Simulator: Ignite (9 września, Steam),
- Professional Fishing 2 (11 września, Steam).