GeForce NOW z mocą RTX 5080. Są też nowe gry

RTX 5080 w chmurze

Nvidia uruchomiła pierwsze serwery GeForce NOW oparte na architekturze Blackwell i karcie GeForce RTX 5080. To oznacza, że gracze zyskali dostęp do wydajności, jakiej wcześniej w chmurze nie było. RTX 5080 w wersji Ultimate pozwala na rozgrywkę nawet w 5K przy 120 kl./s. Do tego dochodzi ultraniski czas reakcji i technologie oparte na sztucznej inteligencji, takie jak DLSS 4 z Multi-Frame Generation.

Nowością jest także tryb Cinematic-Quality Streaming, który ma zapewnić ostrzejszy obraz i lepsze kolory niezależnie od urządzenia – od PC i Maców, po telewizory LG czy handheldy takie jak Steam Deck.

Więcej gier, szybszy dostęp

Biblioteka GeForce NOW praktycznie podwoiła się. Do chmury dołączyło ponad 2200 tytułów ze Steama, a liczba wszystkich dostępnych produkcji zbliża się już do 4500. Wśród nich są zarówno klasyki, jak i gorące nowości, które można uruchamiać dzięki funkcji Install-to-Play. Oznacza to, że wielu gier nie trzeba już pobierać – wystarczy je uruchomić i można od razu grać.

Nvidia zapowiada, że co tydzień w ramach "GFN Thursday" gracze mogą liczyć na kolejne premiery i aktualizacje listy serwerów.

Borderlands 4 startuje w chmurze

Największym hitem tygodnia jest bez wątpienia gra Borderlands 4, która wchodzi na GeForce NOW wraz ze światową premierą. Nowa odsłona słynnego looter-shootera stawia na jeszcze więcej chaosu i humoru. To również nowe możliwości ruchu – od podwójnych skoków po ślizgi w powietrzu.

Gracze mogą liczyć na cztery świeże postacie, rozbudowane drzewka umiejętności i całkowicie odmieniony system łupów. Dzięki niemu każde legendarne znalezisko ma być wyjątkowe. Całość można przejść solo albo w trybie współpracy do czterech osób.

Co ważne, Nvidia przygotowała specjalną promocję. Każdy, kto kupi roczną subskrypcję GeForce NOW Ultimate do 25 września, otrzyma Borderlands 4 za darmo. Gra zadebiutuje już 11 września na Steamie i w Epic Games Store.

Nowe przygody w Genshin Impact

Oprócz premiery Borderlands 4, do chmury trafia także najnowsza aktualizacja Genshin Impact – Luna I: Song of the Welkin Moon. Gracze mogą odkrywać nowy region Nod-Krai, poznawać trójkę świeżych bohaterów i cieszyć się bonusami z okazji rocznicy gry.

W tym tygodniu do GeForce NOW trafiły lub trafią również: