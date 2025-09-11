Oddaj stary telefon i zgarnij rabat. Xiaomi i Recommerce w akcji
Xiaomi i Recommerce rozpoczynają strategiczną współpracę w Europie. Nowy program trade-in ma ułatwić wymianę starych urządzeń i wspierać zrównoważoną konsumpcję.
Prosta wymiana starych urządzeń
Od maja klienci Xiaomi w Europie mogą korzystać z nowego programu trade-in. Opcja wymiany starych urządzeń pojawia się bezpośrednio na stronach produktów Xiaomi, co sprawia, że proces jest szybki i wygodny. W kilku krokach użytkownik podaje informacje o stanie swojego starego sprzętu, a system wylicza szacowaną cenę odkupu. Po inspekcji urządzenia przez Recommerce pieniądze trafiają na konto klienta.
Program jest już dostępny w 12 kluczowych krajach, w tym w Polsce, Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii, a wdrażanie w kolejnych, na przykłąd na Węgrzech, trwa. Celem współpracy jest promowanie bardziej zrównoważonego i obiegowego modelu konsumpcji. Klienci mogą teraz łatwiej pozbyć się starych urządzeń i jednocześnie zyskać rabat na nowe produkty.
Wzmacnianie pozycji rynkowej
Dla Xiaomi taki program odkupu to także szansa na utrzymanie i wzmocnienie kontaktu z klientami w Europie. Globalna sprzedaż smartfonów marki w drugim kwartale 2025 roku sięgnęła 42,4 miliona sztuk, z ośmioma kolejnymi kwartałami wzrostu rok do roku. Dla Recommerce współpraca oznacza partnerstwo ze światowym liderem i realizację misji wspierania gospodarki obiegowej.