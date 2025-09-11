Oddaj stary telefon i zgarnij rabat. Xiaomi i Recommerce w akcji

Prosta wymiana starych urządzeń

Od maja klienci Xiaomi w Europie mogą korzystać z nowego programu trade-in. Opcja wymiany starych urządzeń pojawia się bezpośrednio na stronach produktów Xiaomi, co sprawia, że proces jest szybki i wygodny. W kilku krokach użytkownik podaje informacje o stanie swojego starego sprzętu, a system wylicza szacowaną cenę odkupu. Po inspekcji urządzenia przez Recommerce pieniądze trafiają na konto klienta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Program jest już dostępny w 12 kluczowych krajach, w tym w Polsce, Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii, a wdrażanie w kolejnych, na przykłąd na Węgrzech, trwa. Celem współpracy jest promowanie bardziej zrównoważonego i obiegowego modelu konsumpcji. Klienci mogą teraz łatwiej pozbyć się starych urządzeń i jednocześnie zyskać rabat na nowe produkty.

Wzmacnianie pozycji rynkowej