Najnowszy iPhone 17 vs iPhone 16 – czy warto zmienić model?

iPhone 17 już w pełnej okazałości. Sprawdź dostępne modele

9 września 2025 firma Apple oficjalnie zaprezentowała nowe wydanie swojego hitowego smartfona. iPhone 17 jest kolejną ewolucją, która w wielu aspektach wprowadza mnóstwo unikalnych rozwiązań i zmian, które są w stanie przekonać nawet najbardziej wybrednych klientów.

W dniu premiery gama iPhone’ów 17 składa się z czterech wariantów:

iPhone 17 – podstawowy model flagowca dostępny w najniższej cenie.

– podstawowy model flagowca dostępny w najniższej cenie. iPhone Air – zupełnie nowy, ultracienki wariant.

– zupełnie nowy, ultracienki wariant. iPhone 17 Pro – model dla osób wymagających, które nie chcą chodzić na kompromisy.

– model dla osób wymagających, które nie chcą chodzić na kompromisy. iPhone 17 Pro Max – największe rozmiary, największa bateria i największa wydajność.

Najważniejsze nowości w iPhone 17 – czym różni się od poprzednika?

Bazowy iPhone 17 rzeczywiście może pod kątem wizualnym przypominać poprzednika. Zmian na pierwszy rzut oka jest niewiele, lecz z każdym kolejnym zerknięciem i faktem okazuje się, że nowy iPhone naprawdę wiele rzeczy wymyśla na nowo.

Przede wszystkim iPhone 17 lekko powiększył się względem „szesnastki”. Przekątna wynosi już nie 6,1 cala, a 6,3 cala. Dodatkowo częstotliwość odświeżania ekranu zwiększyła się do poziomu 120 Hz, co da się odczuć na przykład w płynności animacji. Nowa nakładka ochronna w postaci szkła ceramicznego zwiększa natomiast odporność na zarysowania. Dodano także dwa nowe kolory do wersji iPhone 17 Pro – Deep Blue i Cosmic Orange.

Nowy przedni aparat ma już nie 12, a 18 Mpix. Większa rozdzielczość to jednak nie wszystko – usprawnione oprogramowanie to lepszy efekt końcowy, a także możliwość robienia zdjęć horyzontalnych z pomocą nowego trybu. W wersjach Pro wszystkie trzy aparaty tylne mają natomiast rozdzielczość 48 Mpix, a przeprojektowana wyspa wygląda naprawdę stylowo.

Tylny panel stworzony jest nie z tytanu, a aluminium, co poprawia ładowanie indukcyjne i kompatybilność z akcesoriami. W odmianach Pro zastosowano również specjalny radiator z komorą parową, co znacznie poprawia chłodzenie. Fani tych najmocniejszych wersji z pewnością odczują różnicę! We wszystkich wariantach poprawie uległa także pojemność baterii, sięgająca nawet 5000 mAh w iPhone 17 Pro Max.

Nie można również zapominać o zupełnie nowym wariancie Air. Ma on jedynie 5,5 mm grubości i jest najcieńszym iPhonem w historii. Najważniejsze podzespoły udało się zmieścić w wyspie aparatu, a efekt końcowy pod kątem wizualnym jest wręcz niesamowity.

Konfrontacja cenowa – o ile iPhone 16 będzie tańszy od iPhone 17?

Naturalną koleją rzeczy w przypadku marki Apple jest obniżanie ceny poprzednich iPhone’ów w momencie, gdy wychodzi nowy model. iPhone 16 zaczął trafiać na przeceny, zanim jeszcze 17-tka trafiła do sklepów.

Z pewnością można spodziewać się, że obniżki zostaną na stałe. Patrząc na przykłady z wcześniejszych lat, iPhone 16 powinien być około 600-800 złotych tańszy od najnowszego iPhone 17.

Masz iPhone 16? Sprawdź, czy warto przechodzić na nową generację już teraz

Jeśli jesteś posiadaczem iPhone’a 16 i zastanawiasz się, czy warto ruszać na rozpoczynającą się już 12 września przedsprzedaż iPhone’a 17, musisz samodzielnie przemyśleć, nad czym najmocniej Ci zależy. Nie da się bowiem określić, czy zmiana telefonu na nowszy model już po roku jest dla wszystkich jednoznacznie dobrą lub złą decyzją.

Z jednej strony iPhone 17 wprowadza wiele zmian, w szczególności w wersjach Pro i Pro Max. Znacznie poprawione chłodzenie, lepsze aparaty, wyższa wydajność, pojemniejsza bateria i bardziej wytrzymała bryła to aspekty, które z pewnością mogą kusić. Z drugiej strony bazowe wersje nie posiadają względem siebie aż tak ogromnych różnic, jak warianty profesjonalne. Warto więc zastanowić się, czy nowe funkcje i usprawnienia przekonują Cię na tyle, by już teraz przeskoczyć z iPhone’a 16 na iPhone’a 17!

W kontekście nowej premiery iPhone 17 warto wspomnieć o programie odkupu sprzętu elektronicznego. Możesz wymienić swojego obecnego iPhone'a na nowego. Szczegóły znajdziesz na x-kom.pl.