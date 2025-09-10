Znalazł i zamiast oddać zrobił sobie prywatny bankomat

Znalezione, jednak kradzione

44-latek, zamiast oddać znaleziony portfel, a dokładniej saszetkę zawierającą dokumenty oraz kartę bankomatową, postanowił uczynić z niego swój prywatny bankomat. Chciwość wzięła górę. Postąpił spontanicznie i zamiast spróbować poszukać właściciela i zwrócić mu utraconą zgubę, postanowił znalezisko zatrzymać dla siebie. Co więcej, postanowił bezprawnie sobie z niego skorzystać.

Mężczyzna bez najmniejszego obciachu kilkakrotnie płacił znalezioną kartą za swoje zakupy. Bardzo mu się to spodobało. Jak wykazało dochodzenie, zapłacił w różnych sklepach aż sześć razy. Co najważniejsze, 44-letni mieszkaniec Iławy był święcie przekonany, że nikt się nie zorientuje. Stało się jednak inaczej, niż to sobie wyobraził.

Właściciel karty bardzo się zdziwił

Tymczasem, prawowity właściciel zguby rozpoczął poszukiwania utraconej saszetki na własną rękę. Poszkodowany zdziwił się niezmiernie, kiedy to skontaktowali się z nim policjanci, informując, że sprawca został ustalony i zatrzymany.

Przypomnijmy, że za samo zatrzymanie karty i posługiwanie się nią w sklepach wbrew prawu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.