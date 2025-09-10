MOVA zaprezentowała nowości. Wybraliśmy te najlepsze [wideo]

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zetknąć się z marką MOVA, to z pewnością w niedalekiej przyszłości się to zmieni. Chiński producent szykuje prawdziwą ofensywę, dzięki której już niedługo produkty firmy pojawią się w każdym polskim domu.

MOVA na IFA 2025 - od odkurzaczy po robo-psy

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie firma zaprezentowała swoje odświeżone portfolio produktowe. Wśród nowości znalazły się m.in. roboty sprzątające, odkurzacze pionowe i gama cała gama produktów z kategorii beauty.

Łącznie mówimy tu o ponad 40 produktach, które niebawem trafią do polskich sklepów. Jak się odnaleźć w tym gąszczu? Wystarczy obejrzeć nasze wideo, gdzie przyjrzeliśmy się kilku najciekawszym produktom.