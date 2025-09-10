Sponsorowane

MOVA zaprezentowała nowości. Wybraliśmy te najlepsze [wideo]

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie firma MOVA zaprezentowała całą gamę nowych produktów. Przyjrzeliśmy się tym najciekawszym.

Arkadiusz Bała (ArecaS)
ARKADIUSZ BAłA (ARECAS) 15:41
Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zetknąć się z marką MOVA, to z pewnością w niedalekiej przyszłości się to zmieni. Chiński producent szykuje prawdziwą ofensywę, dzięki której już niedługo produkty firmy pojawią się w każdym polskim domu.

MOVA na IFA 2025 - od odkurzaczy po robo-psy

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie firma zaprezentowała swoje odświeżone portfolio produktowe. Wśród nowości znalazły się m.in. roboty sprzątające, odkurzacze pionowe i gama cała gama produktów z kategorii beauty.

Łącznie mówimy tu o ponad 40 produktach, które niebawem trafią do polskich sklepów. Jak się odnaleźć w tym gąszczu? Wystarczy obejrzeć nasze wideo, gdzie przyjrzeliśmy się kilku najciekawszym produktom.

Materiał sponsorowany na zlecenie MOVA

mova IFA 2025 mova z60 ultra roller mova i10 mova m50 ultra
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / TELEPOLIS.PL
Źródła tekstu: MOVA