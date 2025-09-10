Nowy rok szkolny i akademicki? Z tymi gadżetami nie musisz się obawiać

Ze swojej strony stoimy na stanowisku, że nie warto ograniczać się wyłącznie do plecaka i podręczników. W końcu mamy XXI wiek – przyzwoity komputer, tablet do notatek czy rysunków albo smartfon są równie istotne.

Na całe szczęście komplet urządzeń, który może się okazać przydatny w szkole – a także na uczelni albo po prostu w pracy – znajdziecie w jednym miejscu. Wystarczy zajrzeć do sklepu internetowego Orange, gdzie czekają na Was najlepsze oferty na telefony, laptopy, smartwache i wiele, wiele więcej.Ale gdzie szukać niezbędnych sprzętów to tylko jedna część układanki. Równie istotne jest pytanie, w jakie rzeczy warto się zaopatrzyć i na co zwracać uwagę podczas ich wyboru. Żeby nieco z tą zagwozdką pomóc, postanowiliśmy skompletować przykładową wyprawkę.

Smartfon dla dziecka – jaki wybrać?

Czy smartfon dla ucznia to dobry pomysł? Wielu rodziców dopiero, gdy dziecko idzie do szkoły - rozważa zakup pierwszego telefonu dla smyka, by być z nim w kontakcie po lekcjach, sprawdzić lokalizację urwisa czy mieć poczucie bezpieczeństwa. Wprowadzając dziecku smartfon warto ustalić wspólnie zasady korzystania z niego, zadbać o ochronę rodzicielską, by nastolatki nie miały dostępu do nieodpowiednich treści, a także porozmawiać o higienie cyfrowej.

Dobrze też rozsądnie wybrać model – nie za drogi, odporny, wytrzymały, praktyczny. Możemy tu coś poradzić. Warto pamiętać, że jeśli szukacie telefonu dla dziecka lub kogoś z bliskich i rozważacie opcję na abonament - kupując drugi numer w takim samym planie i podpisując nową umowę - zgodnie z nową promocją operatora - można zyskać zniżkę do 50% na kolejne abonamenty, a także kupić wybrane smartfony za połową ceny! Modele dostępne tutaj to: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, motorola razr 60 5G oraz iPhone 16e 128 GB 5G (ten wyłącznie z Planem L) – z umową na 24 lub 36 rat.

Co więcej, nabywając telefon w sklepie Orange można dodatkowo dokupić usługę Ochrony Smartfona Premium. Warto z tej opcji skorzystać – to gwarancja, że przez najbliższe lata domowego budżetu nie nadszarpnie żaden nieplanowany wydatek.

Wracając jednak do wyboru samego telefonu, ze swojej strony polecamy przede wszystkim motorolę moto g86 power, który znajdziemy w ofercie sklepu internetowego Orange.

Czy jest to model o rekordowej wydajności? Niekoniecznie. Na pokładzie znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 7300, który świetnie sprawdzi się w codziennej pracy, a nawet do większości gier, ale nie jest to poziom flagowców. Bo i być nie musi – jeśli szukamy sprzętu do pozostawania w kontakcie (np. z rodzicami i kolegami), moc oferowana przez urządzenia z wyższej półki to przerost formy nad treścią. Zamiast tego motorola moto g86 power ma kilka bardziej praktycznych atutów.

To telefon niezawodny – tak do bólu niezawodny. Przede wszystkim to „power” w nazwie nie wzięło się z powietrza, tylko sygnalizuje, że w środku znajdziemy akumulator o pojemności 6720 mAh. Konia z rzędem osobie, która rozładuje go w jeden dzień. Tutaj dwa dni pracy to niemalże pewniak. Do tego jest to jeden z niewielu modeli w tej cenie, który może pochwalić się wodoodpornością na poziomie IP68 oraz odpornością na upadki klasy MIL-STDF-810H. Mocny zawodnik, który jednak nadal świetnie się prezentuje.

Alternatywnie ciekawą propozycją może być wspomniany już wcześniej Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. To co prawda model nieco droższy, ale za to oferujący kilka naprawdę mocnych atutów. Przykładowo, na pokładzie czeka na nas potężny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, czyli spełnienie marzeń każdego młodego influencera. Oprócz tego znajdziemy tu wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, który poradzi sobie z praktycznie każdą grą dostępną w Sklepie Play, a także duży akumulator o pojemności 5110 mAh.

A jeśli jesteście rodzicami, którzy uważają, że jeszcze za wcześnie na smartfon dla dziecka, ale jednak czujecie się spokojniej, mogąc być w kontakcie z pociechą - warto rozważyć zakup smartwatcha. Zegarek dziecko ma zawsze na ręku, nie będzie schowany gdzieś w plecaku – z ryzykiem, że nie nastolatek nie usłyszy dzwonienia itp. Można też w ten sposób wysyłać krótkie wiadomości do dziecka, które wyświetlą się na ekranie. Do tego dochodzą funkcje zegarka (punktualność jest w cenie), tryby zdrowotne i sportowe, a także sama bransoletka jest formą ozdobnego i praktycznego gadżetu.

Laptop: HP 250 G10

Dobry laptop dla ucznia powinien spełniać kilka warunków. Na pewno powinien być wystarczająco wydajny – choćby po to, by nie trzeba go było zbyt szybko wymieniać. Idealnie, jakby w parze z mocą szła niewielka waga oraz dobra jakość wykonania.

W tej kategorii bardzo rozsądnym wyborem będzie HP 250 G10. To niedrogi model z wyświetlaczem 15,6” oraz procesorem Intel N1000. Ten ostatni powinien zagwarantować dość mocy, by poradzić sobie z wszystkim zadaniami szkolnymi i biurowymi, jednocześnie zapewniając długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Ale co najważniejsze, całość jest niesamowicie wręcz lekka. Cały komputer ma masę ok. 1,5 kg, więc świetnie nadaje się do tego, żeby np. wrzucić go do plecaka i zabrać do biblioteki. W połączeniu z niską ceną czyni to z niego w zasadzie idealny sprzęt do nauki.

No i nie wolno zapominać, że w sklepie Orange razem z komputerem dostajemy za darmo pakiet antywirusowy Norton AntiVirus. Jeśli zależy Wam na bezpieczeństwie swojej pociechy w sieci (a powinno), to taki prezent z pewnością Wam się przyda.

Tablet: Samsung Galaxy Tab A9+

Jest pewna nisza, gdzie ciężko zastąpić tablet. Jeśli szukacie sprzętu, na którym można komfortowo poczytać książki, notatki czy przejrzeć prezentacje multimedialne, to ani smartfon, ani komputer nie pozwolą zrobić tego równie komfortowo. Dlatego warto dorzucić do wyprawki Samsunga Galaxy Tab A9+.

Czemu akurat ten model? Głównie dlatego, że jest niedrogi. W większości przypadków rolą tabletu będzie przeglądanie różnych treści – ebooków, stron internetowych itd. Tutaj nie trzeba gigantycznej mocy obliczeniowej. Liczy się duży wyświetlacz o przyzwoitych parametrach – tutejszy ekran o przekątnej 11” i rozdzielczości 1200 x 1920 pikseli spokojnie ten warunek spełnia. Plusem tego konkretnego modelu jest też to, że na pokładzie znajdziemy Androida z pełnym dostępem do Sklepu Play oraz interfejsem One UI firmy Samsung. W efekcie mimo niskiej ceny dostajemy sprzęt, z którego można całkiem wygodnie korzystać.

A jeśli chcielibyście jeszcze bardziej obniżyć cenę, możecie skusić się na zakup odnowionego egzemplarza w sklepie Orange. Dostajemy ten sam w pełni funkcjonalny sprzęt, na gwarancji, ale za to za mniejsze pieniądze.

Ewentualnie wartą rozważenia alternatywą mogą być tablety z matowym wyświetlaczem. Tego typu urządzenia projektowane są głównie z myślą o tym, by chronić wzrok użytkownika podczas długiej pracy z urządzeniem. Co prawda w dalszym ciągu jest to raczej nisza na rynku, jednak w sklepie Orange spokojnie kilka tego typu urządzeń znajdziemy, np. TCL NXTPAPER 11. Tej marki, z funkcją ochrony wzroku, dostaniecie również smartfony.

Lepszej okazji nie będzie

To wiemy już, jakie sprzęty warto kupić w ramach szkolnej e-wyprawki. Żeby jednak takie zakupy miały sens, potrzebujemy jeszcze kilku elementów. Mam tu na myśli głównie abonament telefoniczny oraz internetowy.

Na całe szczęście tutaj nadarza się okazja do gigantycznych oszczędności. W ramach swojej oferty na powrót do szkoły Orange przygotował kilka ciekawych propozycji. Jedną z nich są Rodzinne numery. Biorąc abonament w Orange – konkretnie Plan M (od 75 zł/mies. z rabatami) lub Plan L (od 95 zł/mies. z rabatami) – możecie dobrać do niego dodatkowe numery, za które zapłacicie tylko połowę standardowej ceny. Przykładowo, Plan M kosztuje w takim układzie tylko 37,50 zł/mies. z rabatami. To świetny sposób, by oszczędzić nieco na telefonie dla dziecka, dzieci lub bliskich osób.

A co więcej - z takim dodatkowym numerem wybrane modele smartfonów kupicie 50 procent taniej. Więcej szczegółów nt. tej oferty znajdziecie kilka akapitów wyżej.

No i nie wolno zapominać o szybkim internecie – jest pomocny i do nauki, pracy, rozrywki. Na całe szczęście Orange przewidziało także ciekawą promocję na światłowód do domu, gdzie decydując się na łączę o prędkości do 8 Gb/s przez dwanaście miesięcy zapłacicie… 0 zł. Nie, to nie pomyłka! Zresztą podobną ofertą objęte zostały także tańsze warianty usługi. Takiej okazji zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej. A po lekcjach, na długie wieczory, warto też sprawdzić telewizyjną ofertę operatora, z rozszerzonymi pakietami, zniżkami, a także konkursem przygotowanym z Netflixem. Tam całe rodziny mogą wygrać wyjazd do Irlandii, ale to już inna bajka.

To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. W sklepie Orange znajdziecie znacznie więcej ciekawych propozycji, w tym m.in. rewelacyjne promocje na pakiety telewizyjne oraz bezpłatną usługę ochrony przed cyberatakami dla klientów biznesowych.

Szkolna wyprawka z Orange

Po skompletowaniu takiej wyprawki można bez obaw ruszać na podbój kolejnego roku szkolnego albo akademickiego. Dobrze wiedzieć, że wszystko elektroniczne, można znaleźć w jednym miejscu – konkretnie w sklepie internetowym Orange. A to tylko niewielka część oferty, spośród której możemy przebierać. Niezależnie od tego, czy szukacie nowego telefonu, laptopa, drona czy… air fryera, na stronie Pomarańczowych czeka na Was masa interesujących propozycji. Warto tam zajrzeć i rozejrzeć się samemu.