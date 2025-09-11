Telewizja i VoD

HBO Max jest za tanie. Czekają nas podwyżki i zakaz dzielenia kont

David Zaslav nie przebiera w słowach. Szef Warner Bros. Discovery uważa, że telewizja to dziś koszmar dla widzów. Jednocześnie zapowiada zmiany w HBO Max – wyższe ceny i walkę z współdzieleniem kont.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:19
0
Telewizja to koszmar dla widzów

David Zaslav, dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, wystąpił na konferencji Goldman Sachs Communacopia + Technology. I nie pozostawił złudzeń co do kondycji tradycyjnej telewizji.

Kiedy widzowie włączają telewizor, to straszne doświadczenie. Za dużo graczy, za dużo chaosu, za dużo szukania.

David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery

Według niego, to właśnie bałagan w telewizji napędza rozwój HBO Max. W przyszłym roku serwis ma się pojawić w 150 mln domów na całym świecie. Czy to się uda? Zobaczymy.

Cena HBO Max pójdzie w górę

Choć platforma już dziś kosztuje od 9,99 do 20,99 dolara miesięcznie (w Polsce od 29,99 do 49,99 zł miesięcznie), Zaslav twierdzi, że cena jest niedoszacowana.

Nasze treści są jakościowe, dlatego możemy pozwolić sobie na podwyżki.

przekonywał David Zaslav
HBO Max jest za tanie. Czekają nas podwyżki i zakaz dzielenia kont
David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery

Szef Warner Bros. Discovery nie zdradził jednak, kiedy dokładnie ceny wzrosną i o ile.

Koniec z dzieleniem kont

David Zaslav przyznał też, że do tej pory kierowana przez niego firma nie ścigała dzielenia haseł. To jednak się ma się zmienić.

Zaczniemy naciskać na ten problem.

zapowiedział CEO Warner Bros. Discovery

W ten sposób HBO Max podąży śladem Netfliksa i innych serwisów, które ograniczyły współdzielenie kont.

Wielki podział firmy

W tle tych zapowiedzi szykuje się ogromna zmiana w samej strukturze Warner Bros. Discovery. Koncern zostanie podzielony na dwie spółki. Zaslav obejmie kierownictwo Warner Bros., które zajmie się filmami, serialami, DC Studios i HBO Max. Z kolei Discovery z kanałami jak CNN, TNT, Cartoon Network czy Food Network przypadnie obecnemu dyrektorowi finansowemu, Gunnarowi Wiedenfelsowi. Podział ma zakończyć się w kwietniu 2026 roku.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com, lev radin / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Hollywood Reporter