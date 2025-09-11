HBO Max jest za tanie. Czekają nas podwyżki i zakaz dzielenia kont

Telewizja to koszmar dla widzów

David Zaslav, dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, wystąpił na konferencji Goldman Sachs Communacopia + Technology. I nie pozostawił złudzeń co do kondycji tradycyjnej telewizji.

Kiedy widzowie włączają telewizor, to straszne doświadczenie. Za dużo graczy, za dużo chaosu, za dużo szukania. David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery

Według niego, to właśnie bałagan w telewizji napędza rozwój HBO Max. W przyszłym roku serwis ma się pojawić w 150 mln domów na całym świecie. Czy to się uda? Zobaczymy.

Cena HBO Max pójdzie w górę

Choć platforma już dziś kosztuje od 9,99 do 20,99 dolara miesięcznie (w Polsce od 29,99 do 49,99 zł miesięcznie), Zaslav twierdzi, że cena jest niedoszacowana.

Nasze treści są jakościowe, dlatego możemy pozwolić sobie na podwyżki. przekonywał David Zaslav

Szef Warner Bros. Discovery nie zdradził jednak, kiedy dokładnie ceny wzrosną i o ile.

Koniec z dzieleniem kont

David Zaslav przyznał też, że do tej pory kierowana przez niego firma nie ścigała dzielenia haseł. To jednak się ma się zmienić.

Zaczniemy naciskać na ten problem. zapowiedział CEO Warner Bros. Discovery

W ten sposób HBO Max podąży śladem Netfliksa i innych serwisów, które ograniczyły współdzielenie kont.

Wielki podział firmy