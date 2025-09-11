HBO Max jest za tanie. Czekają nas podwyżki i zakaz dzielenia kont
David Zaslav nie przebiera w słowach. Szef Warner Bros. Discovery uważa, że telewizja to dziś koszmar dla widzów. Jednocześnie zapowiada zmiany w HBO Max – wyższe ceny i walkę z współdzieleniem kont.
Telewizja to koszmar dla widzów
David Zaslav, dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, wystąpił na konferencji Goldman Sachs Communacopia + Technology. I nie pozostawił złudzeń co do kondycji tradycyjnej telewizji.
Kiedy widzowie włączają telewizor, to straszne doświadczenie. Za dużo graczy, za dużo chaosu, za dużo szukania.
Według niego, to właśnie bałagan w telewizji napędza rozwój HBO Max. W przyszłym roku serwis ma się pojawić w 150 mln domów na całym świecie. Czy to się uda? Zobaczymy.
Cena HBO Max pójdzie w górę
Choć platforma już dziś kosztuje od 9,99 do 20,99 dolara miesięcznie (w Polsce od 29,99 do 49,99 zł miesięcznie), Zaslav twierdzi, że cena jest niedoszacowana.
Nasze treści są jakościowe, dlatego możemy pozwolić sobie na podwyżki.
Szef Warner Bros. Discovery nie zdradził jednak, kiedy dokładnie ceny wzrosną i o ile.
Koniec z dzieleniem kont
David Zaslav przyznał też, że do tej pory kierowana przez niego firma nie ścigała dzielenia haseł. To jednak się ma się zmienić.
Zaczniemy naciskać na ten problem.
W ten sposób HBO Max podąży śladem Netfliksa i innych serwisów, które ograniczyły współdzielenie kont.
Wielki podział firmy
W tle tych zapowiedzi szykuje się ogromna zmiana w samej strukturze Warner Bros. Discovery. Koncern zostanie podzielony na dwie spółki. Zaslav obejmie kierownictwo Warner Bros., które zajmie się filmami, serialami, DC Studios i HBO Max. Z kolei Discovery z kanałami jak CNN, TNT, Cartoon Network czy Food Network przypadnie obecnemu dyrektorowi finansowemu, Gunnarowi Wiedenfelsowi. Podział ma zakończyć się w kwietniu 2026 roku.