Przelała 200 tysięcy złotych z konta ojca. Pomyliła się co do jednego

Menedżer znanego piosenkarza w akcji

Jak wynika z relacji ofiary, oszust skontaktował się z nią przez popularny komunikator internetowy. Kobieta sama przyznaje, że skusiła ją obietnica szybkiego zarobku - mężczyzna zaoferował jej 10 tysięcy złotych comiesięcznego zysku, w zamian za zainwestowanie 150 tysięcy złotych. Aby jeszcze bardziej ją przekonać co do prawdziwości oferty, mężczyzna przedstawił się jej jako menadżer popularnego artysty. Co więcej, przekonał kobietę, że on dokłada drugie tyle do całego przedsięwzięcia. Poszkodowana została tak omotana, że uwierzyła mu na słowo i postanowiła zainwestować środki.