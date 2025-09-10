Ważą się losy kredytów Polaków. Zapisz datę 11 września

Już jutro (11 września) Rzecznik Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda opinię ws. możliwości kwestionowania wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych. To w dużej mierze zdecyduje o kredytach hipotecznych tysięcy Polaków — informuje Parkiet.

WIBOR odejdzie do lamusa?

Kilka lat temu, gdy w związku z rosnącą inflacją i podwyższonymi stopami procentowymi, wielu Polaków przeżyło nagły szok. Ich raty kredytów hipotecznych niemal z miesiąca na miesiąc zaczęły drastycznie wzrastać. Nie wszystkim się to spodobało.

Do sądów zaczęły napływać pozwy, w których konsumenci zaczęli podważać wskaźnik WIBOR, na którym oparte były ich raty. Wskazywali przede wszystkim, że jest on niezrozumiały i trudny do zweryfikowania.

Dzisiaj sytuacja jest podobna, chociaż jej skala jest dużo większa. O ile początkowo takich pozwów było niewiele, to aktualnie takich spraw w sądzie jest nawet kilka tysięcy. W większości przypadków były one korzystne dla banków, ale sąd w końcu zdecydował się na zadanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W czwartek (11 września) opinię w tej sprawie ma przedstawić Rzecznik TSUE.

Opinia Rzecznika TSUE nie jest ostatecznym wyrokiem, ale często jest informacją, jaka może być decyzja Trybunału. Dowiemy się, czy wskaźnik WIBOR jest zgodny z unijnymi standardami ochrony konsumentów.