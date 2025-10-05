Aplikacje

ChatGPT wysłucha, "wyojoja" - zastąpi psychologa jak nigdy do tej pory

Chat GPT-5 nie jest jakiś wybitny, jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, ale to się ma właśnie zmienić. Nowa aktualizacja sprawi, że stanie się on bardziej wspierający i empatyczny.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:21
0
ChatGPT podniesie na duchu?

Według informacji podanych w Bleeping Computer, ChatGPT wprowadził nową aktualizację modelu GPT-5 instant. Dzięki niej, chatbot będzie mógł szybciej zrozumieć i udzielić wsparcia osobom, które w tym momencie nie mają dobrego czasu pod względem emocjonalnym. 

GPT-5 wydawało się użytkownikom zbyt pragmatyczne, gdy oczekiwali od niego wsparcia emocjonalnego. Ciekawe, jak im wprowadzone zmiany przypadną do gustu i czy zaspokoją wystarczająco ich faktyczne potrzeby. 

Jak to właściwie będzie działało?

Gdy GPT-5 wykryje, że odczuwasz stres, model jest trenowany, aby dokładniej wykrywać i reagować na potencjalne oznaki stresu psychicznego i emocjonalnego. W przypadku wybrania modelu GPT-5 Auto lub modelu bezrozumowego, przekierujemy te konwersacje do GPT-5 Instant, aby szybciej dostarczać pomocne i korzystne odpowiedzi.

wytłumaczył OpenAI.

OpenAI postarało się co do tej funkcji. Opracowało ten model z pomocą ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. 

ChatGPT-5 będzie kierował użytkowników od teraz automatycznie do zasobów pomocnych w sytuacjach kryzysowych w realnym świecie. Oczywiście tylko wtedy, gdy będzie to stosowne, jednocześnie używając języka, który wydaje się wspierający i stabilizujący. 

ChatGPT będzie nadal informować użytkowników, który model jest aktywny, gdy zostaną o to zapytani.

zapewnia OpenAI. 

Aktualizacja GPT-Instant jest od wczoraj udostępniana użytkownikom ChatGPT. 

Zródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock
Źródła tekstu: bleepingcomputer.com