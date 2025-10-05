Dwa razy spalił procesor Ryzen 7 9800X3D. Odradza te płyty główne

Użytkownik Reddita opisał, jak dwa razy jego płyta główna ASRock X870 RS Pro WiFi spaliła mu procesor AMD Ryzen 7 9800X3D. Producent zrzuca winę na jego ustawienia, ale nie jest to pierwszy tego typu przypadek.

Dwukrotnie spalony Ryzen 7 9800X3D

Użytkownik kupił procesor AMD Ryzen 7 9800X3D oraz płytę główna ASRock X870 RS Pro WiFi. Zestaw działał przez około 2,5 miesiąca, po czym doszło do uszkodzenia CPU. Dzięki gwarancji udało mu się zdobyć drugi, działający egzemplarz. Ten również podziałał mniej więcej 2-3 miesiące i ponownie uległ uszkodzeniu.

Do spalenia procesora doszło pomimo zainstalowania BIOS-u w wersji 3.25, który miał podobno rozwiązać problem. Niestety, już wcześniej zdarzyły się podobne przypadki na płytach głównych ASRock. Niezadowolony użytkownik żałuje, że nie wymienił swojego modelu. Przy okazji odradza wszystkim korzystanie z produktów marki ASRock.

Firma ASRock twierdzi, że problemem nie są jej płyty główne, a nawet jeśli wcześniej występowały, to zostały usunięte wraz z aktualizacją BIOS-u. Marka zrzuca winę na zbyt agresywne ustawienia PBO (Precision Boost Overdrive), czyli automatyczne podkręcanie procesora.

Sprawa badana jest między innymi przez serwis Gamer Nexus, który zbiera wszystkie uszkodzone procesory oraz płyty główne. Oba egzemplarze należące do wspomnianego użytkownika Reddita, również zostały przez nich zakupione. Być może uda im się dojść do sedna problemu, bo na razie pozostaje on tajemnicą.