Bezpieczeństwo

Wiele osób myśli, że takie e-maile są pisane przez ludzi. Są w błędzie

E-maile phishingowe są teraz tak skuteczne, że wiele osób wierzy, że są one pisane przez człowieka. A to w żaden sposób nie są dobre wiadomości. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:38
0
E-maile phishingowe coraz doskonalsze

Badanie Yubico wykazało, że niemal połowa respondentów miała w ciągu ostatniego roku styczność z wiadomościami phishingowymi. Co ciekawe, przedstawiciele generacji Z częściej, niż jakakolwiek inna grupa wiekowa, wchodzą z nimi w interakcję. Okazuje się, że to wcale nie seniorzy, ale to młode pokolenie staje się grupą demograficzną, która jest najbardziej podatna na ataki phishingowe.

Jak wynika z najnowszych badań, skala wiadomości phishingowych osiągnęła taki poziom, że wiele osób nie potrafi już rozróżnić prawdziwych wiadomości od tych fejkowych. Badanie Yubico wykazało, że 44% respondentów w ciągu ostatniego roku weszła w interakcję z tego typu wiadomością, co oznacza, że kliknęli w zakazany link lub otworzyli załącznik.

To daje do myślenia. Ale to nie wszystko. Włos się jeży na głowie na samą myśl, że ponad połowa uczestników założyła, że wysłana do nich wiadomość phishingowa jest autentyczna, lub przyznała, że nie ma co do niej pewności. To jest dowód na to, że atakujący coraz częściej polegają na oszustwach, niż na wadach technicznych. 

A jednak to młodsi są bardziej łatwowierni

Badanie wykazało, że najbardziej podatne na ataki phishingowe jest pokolenie Z. Aż 62% z nich, w ciągu ostatniego roku, dało się nabrać na tego typu oszustwa. Jest to wynik znacznie wyższy niż w przypadku wszystkich innych grup wiekowych.

Jeśli chodzi o praktyki bezpieczeństwa stosowane, zarówno przez jednostki, jak i przez organizacje, budzą poważne obawy.  Mniej niż połowa firm wdrożyła uwierzytelnianie wieloskładnikowe we wszystkich aplikacjach, a 40% pracowników przyznało, że nie otrzymało żadnego szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

telepolis
Zródła zdjęć: Gumbariya / Shutterstock
Źródła tekstu: techradar.com