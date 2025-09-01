Wielka zmiana w Żappce. To ułatwi życie tysiącom Polaków

Nowość skierowana jest do mieszkańców Warszawy. To właśnie oni od teraz również będą mieli możliwość skorzystania z nowej funkcji w aplikacji Żappka.

Nowość w aplikacji Żappka

Ta nowość to możliwość kupowania biletów komunikacji miejskiej. Można to zrobić bezpośrednio w aplikacji, w zaledwie kilka sekund. Żabka uruchomiła taką funkcję we współpracy z mPay.

Wybierz wygodę, oszczędzaj czas i pieniądze. Teraz bilety na komunikację miejską kupisz w nowej Żappce w zaledwie parę sekund. Wystarczy kilka kliknięć i możesz wygodnie podróżować po mieście – szybko, prosto i zawsze pod ręką! poinformowała Żabka.