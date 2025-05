TikTok wprowadza niezłą nowość do aplikacji. Będzie sporo zabawy

Jak korzystać z funkcji AI Alive?

Dostęp do AI Alive można uzyskać poprzez Story Camera TikToka. Po wybraniu zdjęcia z albumu Story, użytkownik zauważy nową ikonę "AI Alive" tuż obok istniejących narzędzi do edycji.Po kliknięciu w interfejs, wyświetli się pole tekstowe, w którym będzie można wpisać opis tego, co ma się wydarzyć na zdjęciu zamienionym w film.

Zamień zdjęcie w uroczy film

I owszem, TikTok daje nam po raz kolejny fajne narzędzie. Ale oczywiście, zaraz znajdą się i tacy, którzy wykorzystają je do czegoś, co wykracza poza granice przyzwoitości. Z tego też względu, opcja ta budzi wiele wątpliwości z kategorii zaufania oraz bezpieczeństwa. Czy samo etykietowanie mediów generowanych przez AI wystarczy? To się okaże w praktyce. Sam TikTok podkreśla, że zrobił wszystko co może, w celu ograniczenia potencjalnych nadużyć.