mObywatel zweryfikuje twój wiek. Bez tego zblokuje dostęp

mObywatel z weryfikacją wieku

Pod koniec roku aplikacja mObywatel zostanie rozszerzona o tzw. atrybut wieku, który pozwoli ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych bez ujawniania innych danych. zapowiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

To część zapowiadanych już zmian, w ramach których rząd zamierza zablokować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Na tym polu Polska chce się częściowo wzorować na Australii, która z powodzeniem wprowadziła już podobne przepisy.

Jednak do naszego prawa nie zostanie wprowadzone wszystko, co przygotowali Australijczycy. Przede wszystkim Polska ma zamiar obniżyć wiek z 16 do 15 lat. Poza tym w Australii dopuszczalna jest weryfikacja przez biometrię lub profilowanie, czyli przez ocenę aktywności użytkownika. U nas ma to być zrealizowane przez aplikację mObywatel oraz europejski dowód osobisty.

To też oznacza, że częściowo skończy się anonimowość w sieci. Konieczność weryfikacji wieku jest równoznaczna z obowiązkiem logowania się na Facebooka, Instagrama czy TikToka swoimi prawdziwymi danymi.

Każdy z nas będzie musiał logować się do mediów społecznościowych swoimi prawdziwymi danymi. powiedział wiceminister cyfryzacji.