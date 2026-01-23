mObywatel zweryfikuje twój wiek. Bez tego zblokuje dostęp
Jeszcze w tym roku w aplikacji mObywatel zostanie wprowadzony atrybut wieku. To mechanizm weryfikacji, który umożliwi zablokowanie dzieciom dostępu do mediów społecznościowych.
mObywatel z weryfikacją wieku
Pod koniec roku aplikacja mObywatel zostanie rozszerzona o tzw. atrybut wieku, który pozwoli ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych bez ujawniania innych danych.
To część zapowiadanych już zmian, w ramach których rząd zamierza zablokować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Na tym polu Polska chce się częściowo wzorować na Australii, która z powodzeniem wprowadziła już podobne przepisy.
Jednak do naszego prawa nie zostanie wprowadzone wszystko, co przygotowali Australijczycy. Przede wszystkim Polska ma zamiar obniżyć wiek z 16 do 15 lat. Poza tym w Australii dopuszczalna jest weryfikacja przez biometrię lub profilowanie, czyli przez ocenę aktywności użytkownika. U nas ma to być zrealizowane przez aplikację mObywatel oraz europejski dowód osobisty.
To też oznacza, że częściowo skończy się anonimowość w sieci. Konieczność weryfikacji wieku jest równoznaczna z obowiązkiem logowania się na Facebooka, Instagrama czy TikToka swoimi prawdziwymi danymi.
Każdy z nas będzie musiał logować się do mediów społecznościowych swoimi prawdziwymi danymi.
Wiceszef resortu cyfryzacji zapowiedział, że aplikacja mObywatel w grudniu 2026 roku zostanie dostosowana do wymogów rozporządzenia eIDAS 2.0 i rozszerzona o tzw. europejski dowód osobisty.