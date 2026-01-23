Aplikacje

mObywatel zweryfikuje twój wiek. Bez tego zblokuje dostęp

Jeszcze w tym roku w aplikacji mObywatel zostanie wprowadzony atrybut wieku. To mechanizm weryfikacji, który umożliwi zablokowanie dzieciom dostępu do mediów społecznościowych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mObywatel zweryfikuje twój wiek. Bez tego zblokuje dostęp

mObywatel z weryfikacją wieku

Pod koniec roku aplikacja mObywatel zostanie rozszerzona o tzw. atrybut wieku, który pozwoli ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych bez ujawniania innych danych.

zapowiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

To część zapowiadanych już zmian, w ramach których rząd zamierza zablokować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Na tym polu Polska chce się częściowo wzorować na Australii, która z powodzeniem wprowadziła już podobne przepisy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jednak do naszego prawa nie zostanie wprowadzone wszystko, co przygotowali Australijczycy. Przede wszystkim Polska ma zamiar obniżyć wiek z 16 do 15 lat. Poza tym w Australii dopuszczalna jest weryfikacja przez biometrię lub profilowanie, czyli przez ocenę aktywności użytkownika. U nas ma to być zrealizowane przez aplikację mObywatel oraz europejski dowód osobisty.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Biały
Smartfon ONEPLUS Nord CE 5 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Biały
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Smartfon DOOGEE Blade 20 Pro 6/256GB 6.6" 90Hz Srebrny
Smartfon DOOGEE Blade 20 Pro 6/256GB 6.6" 90Hz Srebrny
0 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749.99 zł
Smartfon NUBIA Air 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Tytan pustynny
Smartfon NUBIA Air 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Tytan pustynny
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Advertisement

To też oznacza, że częściowo skończy się anonimowość w sieci. Konieczność weryfikacji wieku jest równoznaczna z obowiązkiem logowania się na Facebooka, Instagrama czy TikToka swoimi prawdziwymi danymi.

Każdy z nas będzie musiał logować się do mediów społecznościowych swoimi prawdziwymi danymi.

powiedział wiceminister cyfryzacji.

Wiceszef resortu cyfryzacji zapowiedział, że aplikacja mObywatel w grudniu 2026 roku zostanie dostosowana do wymogów rozporządzenia eIDAS 2.0 i rozszerzona o tzw. europejski dowód osobisty.

Image
telepolis
mObywatel eIDAS cyfrowy portfel tożsamości zakaz mediów społecznościowych zakaz social mediów eidas 2.0 europejski dowód osobisty mObywatel weryfikacja wieku
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: TVP Info