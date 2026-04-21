Cyfrowa rewolucja w mObywatelu - rząd ujawnił szczegóły wdrożenia

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:08
O sprawie poinformował Rafał Sionkowski, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki. Już na przełomie II i III kwartału 2026 roku ruszy ważny etap, związany z planowanym uruchomieniem pod koniec roku europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Ten dostępny będzie w ramach aplikacji mObywatel.

Europejski mObywatel coraz bliżej

Wkrótce uruchomiona zostanie tzw. piaskownica technologiczna, która będzie poświęcona europejskiej wersji mObywatela w ramach unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0.

Piaskownica technologiczna pozwoli zaangażować podmioty prywatne do testowania nowych rozwiązań. To ważne, bo od grudnia 2027 roku będą one miały obowiązek akceptować to rozwiązanie zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i online.

Wiemy też, że w ramach projektu ustawy, która pozwoli na wdrożenie europejskiego portfela tożsamości, zgłoszono aż 350 poprawek. Siankowski zdradził, że większość z nich udało się już zaadresować. 

Przy okazji dyrektor COI ujawnił, jak będzie wyglądać wdrożenie europejskiego mObywatela. To nastąpi 24 grudnia 2026 roku. Tego dnia w aplikacji pojawi się karta "europejski dokument tożsamości". Kliknięcie jej przeniesie użytkownika do sklepu, gdzie będzie mógł pobrać nową aplikację. W niej konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości. Po tym w mObywatelu pojawi się europejski dokument, obowiązujący we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl