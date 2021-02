Microsoft Word - tryb ciemny staje się jeszcze ciemniejszy

Microsoft Word wkrótce zostanie wzbogacony o usprawniony tryb ciemny, który jeszcze bardziej uprzyjemni korzystanie z programu wieczorami i w nocy.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie korzystanie z wielu programów, aplikacji czy serwisów internetowych bez trybu ciemnego, czy też nocnego. Białe tła potrafią razić w oczy nawet w ciągu dnia, nie wspominając o godzinach wieczornych czy nocnych. Taki tryb ma między innymi Microsoft Word, ale nie jest on idealny. O ile wszystko dookoła staje się ciemniejsze, tak sama strona do wpisywania tekstu nadal pozostaje biała. Na szczęście wkrótce się to zmieni.

Word - tryb nocny

Już wkrótce Word pozwoli na włączenie trybu, w którym strona do wpisywania tekstu również stanie się ciemna, a sam tekst automatycznie zostanie zamieniony na biały. Co ważne, taka opcja pojawi się tylko w momencie włączenia ciemnego motywu w ustawieniach programu. Tym samym nie będzie w ogóle dostępna w przypadku korzystania ze standardowego, jasnego motywu.

Na razie nowa funkcja dostępna jest dla uczestników programu Insider, ale jest podobno dobrze przez nich oceniana i wkrótce powinna trafić do głównej wersji pakietu Office. Kiedy to nastąpi? Tego niestety nie wiemy. Być może jeszcze w tym miesiącu, a może dopiero w przyszłym. Czas pokaże.

Zobacz: Microsoft przebuduje Outlooka w wersji na Windowsa i MacOS

Zobacz: Office Lens to teraz Microsoft Lens

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechSpot