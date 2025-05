Mapy Google z zapowiadaną funkcją. Na początku może lekko przerażać

Mapy Google właśnie uruchomiły nową funkcję Gemini dla użytkowników iPhone'ów. Możliwość ta jest obecnie ograniczona tylko do użytkowników iOS w Stanach Zjednoczonych, których językiem urządzenia jest angielski.

Działa ona bardzo intuiucyjnie. My musimy jedynie zrobić zrzut ekranu, resztę funkcja zrobi za nas. Charakteryzuje się tym, że automatycznie przeszukuje zrzuty ekranu w poszukiwaniu znanych miejsc i dodaje je do zakładek. Jej głównym celem jest zmiana sposobu, w jaki użytkownicy zapisują i ponownie odwiedzają miejsca, które przeglądają w sieci i w mediach społecznościowych.

Nie jest to żadne zaskoczenie, bowiem funkcja ogłoszona została w marcu i jest już dostępna dla użytkowników iPhone'ów. Co ciekawe, teraz to użytkownicy urządzeń Androida będą musieli chwilę poczekać.

I tak, zamiast przełączać się między aplikacjami i wpisywać adresy, ta inteligentna aktualizacja, jest w stanie usprawnić planowanie podróży i dodawanie zakładek do lokalizacji. Wszystko to za sprawą sztucznej inteligencji.

Jak działa skaner zrzutów ekranu w Mapach Google?

Po pierwsze, należy posiadać iPhone'a i zaktualizować aplikację do jej najnowszej wersji. Po uruchomieniu aplikacji, wystarczy przejść do zakładki "Ty", gdzie naszym oczom ukaże się nowa lista zatytułowana "Zrzuty ekranu". Krótkie demo w aplikacji podpowie ci jak z niej korzystać.

Zidentyfikowane lokalizacje pojawią się w karuzeli "Przegląd", gdzie użytkownik będzie mógł wybrać, czy chce je zapisać, czy też nie.

Aby uzyskać płynniejsze wyszukiwanie lokalizacji wystarczy jedynie włączyć funkcję automatycznego skanowania. Cała magia polega na tym, że włączamy uprawnienie "Zezwalaj na dostęp do wszystkich zdjęć". Mapy automatycznie przeskanują wszystkie nowe zrzuty ekranu zawierające treści oparte na lokalizacji i przywołają je do zapisania. To, co kiedyś było zbiorem rozproszonych zdjęć, staje się scentralizowanym planem podróży.