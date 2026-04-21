Kasa momentalnie znika z konta. Użytkownicy Androida zagrożeni
Użytkowników Androida atakuje nowa wersja malware'u znanego jako NGate. W moment uszczupli on stan waszego konta.
Firma ESET ostrzega przed nową wersją malware'u o nazwie NGate. Pierwsza wersja została wykryta w połowie 2024 roku. Oprogramowanie służy do kradzieży danych płatniczych karty, aby wykorzystać je do przeprowadzania nieautoryzowanych transakcji. Nowe wydanie podszywa się pod popularną aplikację.
Malware podszywa się pod znaną aplikację
Cyberprzestępcy przygotowali własną wersję legalnej aplikacji HandyPay (do komunikacji NFC), w którą wstrzyknięto kod malware NGate. Dobra informacja jest taka, że zainfekowana aplikacja nigdy nie była dostępna w Google Play. Zamiast tego jest dystrybuowana zewnętrznie (np. przez fałszywą stronę przypominającą Google Play lub domenę atakujących).
Po instalacji prosi o ustawienie jej jako domyślnej aplikacji płatniczej, a następnie żąda wpisania PIN‑u do karty i przyłożenia fizycznej karty do telefonu z włączonym NFC. W ten sposób NGate przechwytuje dane z karty (przez NFC) i PIN. Następnie wysyła je do serwera lub na e‑mail atakujących, a ci wykorzystują je na swoim urządzeniu przy bankomacie lub w terminalu z NFC, jakby mieli twoją kartę fizycznie przy sobie.
Z perspektywy polskich użytkowników pocieszający może być fakt, że kampania skierowana jest przede wszystkim w brazylijskich użytkowników Androida. To jednak kolejna przestroga, aby nie instalować aplikacji z nieznanych i niepewnych źródeł. Chociaż w Google Play też zdarzają się szkodliwe aplikacje, to jednak jest to nieporównywalnie bezpieczniejsze źródło.
Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa:
- Nie instaluj APK z linków przesłanych SMS-em, e‑mailem, na WhatsAppie itp.
- Instaluj aplikacje płatnicze tylko z oficjalnego sklepu Google Play i tylko od znanych wydawców (bank, Visa, Mastercard, duże fintechy).
- Nie ustawiaj przypadkowych aplikacji jako domyślnej aplikacji płatniczej, jeśli nie jesteś absolutnie pewny, po co to robisz.
- Nigdy nie podawaj PIN‑u do karty w aplikacjach, które nie są oficjalną apką twojego banku lub zatwierdzonym terminalem płatniczym.
- Jeśli NFC nie jest ci potrzebne, wyłącz je na stałe; włączaj tylko na czas rzeczywistej płatności telefonem.
- Na Androidzie trzymaj włączony Play Protect – wykrywa znane warianty NGate.