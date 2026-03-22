Lidl będzie rozdawał kody rabatowe. Nie uwierzysz za co

Lidl wszedł we współpracę z AOK Plus, czyli ubezpieczycielem zdrowotnym, działającym w Saksonii oraz Turyngii. W związku z tym wprowadza zmiany w aplikacji Lidl Plus, gdzie będzie nagradzał użytkowników za zdrowy styl życia. Szkoda, że na razie nie w Polsce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lidl nagradza za zdrowy styl życia

Zmiana pozwoli użytkowników aplikacji Lidl Plus zdobywać rabaty na zakupy za zdrowy styl życia. Klienci sklepu będą musieli realizować różnego rodzaju wyzwania dotyczące sportu czy żywności.

W ten sposób sieć, we współpracy z ubezpieczycielem, chce zachęcać klientów do budowania zdrowszych nawyków. To wpisuje się w szerszy plan sklepu, który stara się zwiększać asortyment związany z produktami roślinnymi oraz pełnoziarnistymi.

Zdrowe odżywianie zaczyna się od odpowiedniej oferty i jasnych wskazówek dla konsumenta. Dzięki współpracy z AOK Plus łączymy nasz zasięg cyfrowy z konkretnymi zachętami, które ułatwiają wybór zdrowszych produktów. mówi Julius von Schnurbein z Lidl.