Lidl będzie rozdawał kody rabatowe. Nie uwierzysz za co

Lidl wprowadza zmiany w aplikacji Lidl Plus. Będzie nagradzał użytkowników za zdrowy styl życia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Lidl wszedł we współpracę z AOK Plus, czyli ubezpieczycielem zdrowotnym, działającym w Saksonii oraz Turyngii. W związku z tym wprowadza zmiany w aplikacji Lidl Plus, gdzie będzie nagradzał użytkowników za zdrowy styl życia. Szkoda, że na razie nie w Polsce.

Lidl nagradza za zdrowy styl życia

Zmiana pozwoli użytkowników aplikacji Lidl Plus zdobywać rabaty na zakupy za zdrowy styl życia. Klienci sklepu będą musieli realizować różnego rodzaju wyzwania dotyczące sportu czy żywności.

W ten sposób sieć, we współpracy z ubezpieczycielem, chce zachęcać klientów do budowania zdrowszych nawyków. To wpisuje się w szerszy plan sklepu, który stara się zwiększać asortyment związany z produktami roślinnymi oraz pełnoziarnistymi.

Zdrowe odżywianie zaczyna się od odpowiedniej oferty i jasnych wskazówek dla konsumenta. Dzięki współpracy z AOK Plus łączymy nasz zasięg cyfrowy z konkretnymi zachętami, które ułatwiają wybór zdrowszych produktów.

mówi Julius von Schnurbein z Lidl.

Na razie program został uruchomiony w Saksonii oraz Turyngii, gdzie działa firma AOK Plus. Lidl ma w tych lokalizacjach około 210 placówek, więc docelowo z programu skorzysta spora liczba klientów. Nie wiadomo, czy sieć ma podobne plany związane z innymi rynkami, w tym Polską, ale z pewnością byłaby to ciekawa propozycja. 

Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: dlahandlu.pl