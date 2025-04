Instagram z nowością. Będziesz miał pretekst, aby zagadać

Czym jest Blend?

Blend to w zasadzie współdzielony kanał Reels, który łączy rekomendacje, które mogą spodobać się użytkownikom oraz ich znajomym. Aby rozpocząć taki Blend ze znajomym lub z grupą znajomych, użytkownik musi przejść do wiadomości prywatnych (DM), a następnie kliknąć w ikonę Blend. To proste i intuicyjne. Jeśli tylko pojawi się u nas Blend w najnowszej aktualizacji, to z pewnością go nie przeoczymy. W ten sposób, każdy kto znajduje się w grupie DM, będzie mógł wziąć udział w Blendzie. Pozwoli to odkryć wspólne cechy z innymi użytkownikami - będzie można wspólnie przewijać te same rolki.