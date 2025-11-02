Aplikacje

Google potwierdza: w wyszukiwarkach AI reklamy wyjdą na wyższy poziom

Google marzy się AI, które będzie wiedziało o nas wszystko. I firma już wie, jak na tym zarobić.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google potwierdza: w wyszukiwarkach AI reklamy wyjdą na wyższy poziom

AI Google ma objąć wszystkie usługi: od kalendarza, przez Gmaila po nawet YouTube. Celem ostatecznym jest system, który wie o nas dosłownie wszystko i potrafi to wykorzystać na naszą korzyść, oraz oczywiście korzyść samego Google, chociaż o tym nie mówi się zbyt otwarcie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google ADS AI

Co nie oznacza, że nie mówi się wcale. W podcaście Silicon Valley Girl Robby Stein z Google przyznał, że Google Ads nigdzie się nie wybiera i wejdzie na nowy poziom dzięki integracji z AI. To, że gigant nie zamierza zrezygnować z reklam, nie jest raczej dla nikogo zaskoczeniem. Google ogłosiło niedawno 56,57 miliardów dolarów przychodu z reklam w wyszukiwarce i na YouTube. Nie jest to więc coś, co można pominąć.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Trymer BRAUN FS1000
Trymer BRAUN FS1000
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Płyta indukcyjna SIEMENS EX875LYC1E
Płyta indukcyjna SIEMENS EX875LYC1E
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Karma dla psa DOLINA NOTECI Premium bogata w gęś z ziemniakami 72 x 400 g
Karma dla psa DOLINA NOTECI Premium bogata w gęś z ziemniakami 72 x 400 g
0 zł
440.5 zł - najniższa cena
Kup teraz 440.5 zł
Advertisement

Jeśli jednak mamy AI, która wie o nas wszystko i ma nam proponować reklamy, to wejdziemy na zupełnie nowy poziom ich personalizacji. Przekroczymy etap, w którym szukając szczotki do toalety, zostaniemy przez najbliższe kilka dni zasypywani szczotkami we wszystkich kształtach i kolorach, tak, jakbyśmy chcieli nie tyle je kolekcjonować, ile wręcz ozdobić nimi cały dom. Reklamy mają być sprytniejsze i dopasowane do nas.

Co więcej, Robby Stein snuł wizję, w której ludzie pytają AI Google o pomoc w wykonaniu zakupu, a to podsuwa im reklamy w miejsce podpowiedzi. Pytanie, czy proponowane produkty byłyby też najlepszymi możliwymi, czy tymi, za które Google dostanie jak największą marżę?

Image
telepolis
Google google ads Google AI
Zródła zdjęć: Ridhwan Fauzi / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer