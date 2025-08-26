Google ulepsza edycję zdjęć w Gemini. Zobacz, co się zmieniło
Na początku roku Google wprowadził w aplikacji Gemini natywne funkcje edycji obrazów. Od tego czasu trwały prace nad ich ulepszeniem, zwłaszcza nad zachowaniem podobieństwa postaci na kolejnych obrazach. Teraz udało się to wprowadzić w życie.
Wiemy, że podczas edytowania zdjęć siebie lub osób, które dobrze znasz, subtelne niedoskonałości mają znaczenie – wizerunek, który jest „podobny, ale nie identyczny”, nie jest odpowiedni. Dlatego po naszej najnowszej aktualizacji Twoi znajomi, rodzina, a nawet zwierzęta domowe na zdjęciach zawsze będą wyglądać tak, jak wyglądają w rzeczywistości – niezależnie od tego, czy dodasz komuś fryzurę w stylu lat 60. czy założysz tutu swojemu chihuahua
Od dziś Gemini umożliwia łączenie zdjęć w jeszcze dokładniejszy sposób. Użytkownicy mogą przesyłać wiele obrazów i łączyć je w zupełnie nowe kompozycje – na przykład tworząc wspólny portret osób i zwierząt w wybranym otoczeniu.
Można też zmienić tło pokoju, aby zobaczyć, jak wyglądałby z nową tapetą. Dzięki łączeniu zdjęć Gemini pozwala też przenieść osobę na fotografii w dowolne miejsce na świecie. Użytkownik może także zobaczyć, jak wygląda w różnych ubraniach lub strojach roboczych, a nawet jak będzie wyglądać za 10 lat, nadal przypominając siebie. Podczas tych wszystkich przekształceń Gemini zachowa dokładny wygląd osób i zwierząt, a kolejne etapy edycji nie spowodują zniekształceń wizerunku.
Po zakończeniu można przesłać tak powstały obraz z powrotem do Gemini, aby przekształcić nowe zdjęcie w film. Nowością jest też opcja edytowania wieloetapowego, czyli możliwość kontynuowania edycji obrazów wygenerowanych przez Gemini – na przykład dodanie koloru ścian w pustym pokoju, a następnie dodanie regału.
Nowe narzędzie pozwala też na miksowanie stylów: przykładowo umożliwia wykorzystanie koloru i tekstury płatków kwiatów do zaprojektowania kaloszy lub stworzenia sukienki ze wzorem skrzydeł motyla.
Zaktualizowaną funkcję edycji obrazów w aplikacji Gemini można wypróbować już od dzisiaj. Google przypomina, że wszystkie obrazy utworzone lub edytowane w aplikacji Gemini zawierają widoczny znak wodny oraz niewidoczny cyfrowy znak wodny SynthID, aby wyraźnie pokazać, że zostały wygenerowane przez AI.