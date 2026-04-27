Korzystasz z tych aplikacji Google? Możesz się zdziwić

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:18
Google zmienia ikony praktycznie wszystkich swoich aplikacji. Firma porzuca koncepcję płaskich, minimalistycznych projektów na rzecz powrotu do gradientu. Nowe ikony otrzymają niemal wszystkie aplikacje.

Google zmienia ikony aplikacji

Zmiana dotyczy niemal każdej aplikacji Google. Nową ikonę otrzymają:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G17 8/128GB 6.72” 60Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G17 8/128GB 6.72” 60Hz Niebieski
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Smartfon MOTOROLA Moto E15 2/64GB 6.67" 90Hz Lawendowy
Smartfon MOTOROLA Moto E15 2/64GB 6.67" 90Hz Lawendowy
-20 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 279 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Advertisement
  • Dysk Google
  • Dokumenty Google
  • Arkusze Google
  • Prezentacje Google
  • Google Meet
  • Google Chat
  • Gmail
  • Kalendarz Google
  • Lista zadań
  • Google Keep
  • Google Voice
  • Formularze Google
  • Witryny Google
Nowe ikony są dużo bardziej kolorowe. Porzucono pomysł płaskich logotypów na rzecz zaokrąglonych i gradientowych, co daje bardziej trójwymiarowy efekt.

Warto nadmienić, że już wcześniej Google zmienił kilka ikonek innych swoich usług, w tym Map, Zdjęć, Gemini, a nawet swój własny logotyp, czyli charakterystyczną, kolorową literę "G".

Wraz ze zmianą logotypów firma szykuje też silniejszy mariaż wszystkich usług ze swoją sztuczną inteligencją. Więcej szczegółów powinniśmy poznać wkrótce.

Źródła zdjęć: 9to5Google, Koshiro K / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google