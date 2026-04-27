Korzystasz z tych aplikacji Google? Możesz się zdziwić
Praktycznie wszystkie aplikacje Google przejdą ważną zmianę. Ich użytkownicy w pierwszej kolejności mogą się lekko zdziwić.
Google zmienia ikony praktycznie wszystkich swoich aplikacji. Firma porzuca koncepcję płaskich, minimalistycznych projektów na rzecz powrotu do gradientu. Nowe ikony otrzymają niemal wszystkie aplikacje.
Google zmienia ikony aplikacji
Zmiana dotyczy niemal każdej aplikacji Google. Nową ikonę otrzymają:
- Dysk Google
- Dokumenty Google
- Arkusze Google
- Prezentacje Google
- Google Meet
- Google Chat
- Gmail
- Kalendarz Google
- Lista zadań
- Google Keep
- Google Voice
- Formularze Google
- Witryny Google
Nowe ikony są dużo bardziej kolorowe. Porzucono pomysł płaskich logotypów na rzecz zaokrąglonych i gradientowych, co daje bardziej trójwymiarowy efekt.
Warto nadmienić, że już wcześniej Google zmienił kilka ikonek innych swoich usług, w tym Map, Zdjęć, Gemini, a nawet swój własny logotyp, czyli charakterystyczną, kolorową literę "G".
Wraz ze zmianą logotypów firma szykuje też silniejszy mariaż wszystkich usług ze swoją sztuczną inteligencją. Więcej szczegółów powinniśmy poznać wkrótce.