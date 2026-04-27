Korzystasz z tych aplikacji Google? Możesz się zdziwić

Google zmienia ikony praktycznie wszystkich swoich aplikacji. Firma porzuca koncepcję płaskich, minimalistycznych projektów na rzecz powrotu do gradientu. Nowe ikony otrzymają niemal wszystkie aplikacje.

Zmiana dotyczy niemal każdej aplikacji Google. Nową ikonę otrzymają:

Dysk Google

Dokumenty Google

Arkusze Google

Prezentacje Google

Google Meet

Google Chat

Gmail

Kalendarz Google

Lista zadań

Google Keep

Google Voice

Formularze Google

Witryny Google

Nowe ikony są dużo bardziej kolorowe. Porzucono pomysł płaskich logotypów na rzecz zaokrąglonych i gradientowych, co daje bardziej trójwymiarowy efekt.

Warto nadmienić, że już wcześniej Google zmienił kilka ikonek innych swoich usług, w tym Map, Zdjęć, Gemini, a nawet swój własny logotyp, czyli charakterystyczną, kolorową literę "G".