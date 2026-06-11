15-letni haker przyłapany z kapibarą. 109 czynów karalnych
Maskotka kapibary to jeden z łupów młodego cyberwłamywacza. Za popełnienie 109 czynów karalnych grożą mu konsekwencje – nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny.
Młody haker znalazł wyjątkowo kosztowny sposób na finansowanie swoich zachcianek. Jak podają policjanci z komendy wojewódzkiej w Białymstoku, 15-latek bezprawnie zalogował się na konto jednej z firm w popularnym serwisie aukcyjnym. Wykorzystując podpiętą tam kartę kredytową, przez blisko 2 miesiące robił zakupy na cudzy rachunek.
Wirtualne doładowania i maskotka kapibary
Łącznie chłopiec podjął próby sfinalizowania aż 109 transakcji. Skutecznie udało mu się przeprowadzić 21 z nich, na łączną kwotę ponad 1300 zł. W 88 przypadkach operacje zostały odrzucone, co było spowodowane między innymi brakiem środków na obciążanej karcie.
Koszyk nastolatka był bardzo zróżnicowany. Pieniądze przeznaczał przede wszystkim na doładowania do gier, napoje energetyczne oraz słodycze. Wśród zdobytych w ten sposób przedmiotów znalazły się również głośniki, słuchawki, perfumy, spersonalizowany kubek, a nawet... maskotka kapibary.
Działalność nieletniego hakera przerwali kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komendy wojewódzkiej. Policjanci sprawnie namierzyli nieuczciwego kupującego. Po zatrzymaniu 15-latek przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów karalnych. Chłopiec został już przekazany pod opiekę ojca, a o jego dalszych losach zdecyduje teraz sąd rodzinny.