15-letni haker przyłapany z kapibarą. 109 czynów karalnych

Młody haker znalazł wyjątkowo kosztowny sposób na finansowanie swoich zachcianek. Jak podają policjanci z komendy wojewódzkiej w Białymstoku, 15-latek bezprawnie zalogował się na konto jednej z firm w popularnym serwisie aukcyjnym. Wykorzystując podpiętą tam kartę kredytową, przez blisko 2 miesiące robił zakupy na cudzy rachunek.

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Wirtualne doładowania i maskotka kapibary

Łącznie chłopiec podjął próby sfinalizowania aż 109 transakcji. Skutecznie udało mu się przeprowadzić 21 z nich, na łączną kwotę ponad 1300 zł. W 88 przypadkach operacje zostały odrzucone, co było spowodowane między innymi brakiem środków na obciążanej karcie.

Koszyk nastolatka był bardzo zróżnicowany. Pieniądze przeznaczał przede wszystkim na doładowania do gier, napoje energetyczne oraz słodycze. Wśród zdobytych w ten sposób przedmiotów znalazły się również głośniki, słuchawki, perfumy, spersonalizowany kubek, a nawet... maskotka kapibary.