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15-letni haker przyłapany z kapibarą. 109 czynów karalnych

Maskotka kapibary to jeden z łupów młodego cyberwłamywacza. Za popełnienie 109 czynów karalnych grożą mu konsekwencje – nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:16
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15-letni haker przyłapany z kapibarą. 109 czynów karalnych
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Młody haker znalazł wyjątkowo kosztowny sposób na finansowanie swoich zachcianek. Jak podają policjanci z komendy wojewódzkiej w Białymstoku, 15-latek bezprawnie zalogował się na konto jednej z firm w popularnym serwisie aukcyjnym. Wykorzystując podpiętą tam kartę kredytową, przez blisko 2 miesiące robił zakupy na cudzy rachunek.

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Wirtualne doładowania i maskotka kapibary

Łącznie chłopiec podjął próby sfinalizowania aż 109 transakcji. Skutecznie udało mu się przeprowadzić 21 z nich, na łączną kwotę ponad 1300 zł. W 88 przypadkach operacje zostały odrzucone, co było spowodowane między innymi brakiem środków na obciążanej karcie. 

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Koszyk nastolatka był bardzo zróżnicowany. Pieniądze przeznaczał przede wszystkim na doładowania do gier, napoje energetyczne oraz słodycze. Wśród zdobytych w ten sposób przedmiotów znalazły się również głośniki, słuchawki, perfumy, spersonalizowany kubek, a nawet... maskotka kapibary.

Działalność nieletniego hakera przerwali kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komendy wojewódzkiej. Policjanci sprawnie namierzyli nieuczciwego kupującego. Po zatrzymaniu 15-latek przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów karalnych. Chłopiec został już przekazany pod opiekę ojca, a o jego dalszych losach zdecyduje teraz sąd rodzinny.

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Źródła zdjęć: Rizky Ade Jonathan / Shutterstock, FotoDax / Shutterstock
Źródła tekstu: KWP w Białymstoku / Policja.pl