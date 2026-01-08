Google dopala Gmaila. To duża rzecz, ale są haczyki

Każdy, kto intensywnie korzysta z Gmaila, wie, że z czasem skrzynka staje się tak zaśmiecona, że znalezienie konkretnych, potrzebnych w danym momencie informacji to zadanie trudne, bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Integracja z Gemini ma to zmienić. Użytkownicy Gmaila będą teraz mogli używać bardziej złożonych pytań w języku naturalnym, a AI podsunie zgrabne podsumowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gemini znajdzie odpowiedź na każde pytanie

Głównym mechanizmem, który usprawni wyszukiwanie, będzie Przegląd od AI – czyli narzędzie, które dobrze znamy z webowej wyszukiwarki Google. W Gmailu ta funkcja będzie automatycznie podsumowywać długie wątki e-mailowe i pozwoli zadawać pytania w naturalnym języku. Wszystko tak jak w Trybie AI na google.com.

Dzięki temu, zamiast przetrząsać setki wiadomości, będzie można zapytać na przykład: „Kto podał mi wycenę remontu łazienki w zeszłym roku?”. Gemini natychmiast znajdzie odpowiedź.

Brzmi to nieźle, ale są ograniczenia. Podstawowe podsumowania konwersacji dzięki funkcji Przegląd od AI jest już dostępne dla wszystkich bez opłat, jednak możliwość zadawania pytań w skrzynce odbiorczej wymaga subskrypcji płatnych planów Google AI Pro i Ultra.

Gemini pomoże pisać e-maile

Na tym jednak nie koniec. Od dziś każdy użytkownik Gmaila może korzystać z funkcji Pomóż mi pisać, aby dopracować e-maile lub napisać je od podstaw. Pojawiają się również nowe Sugerowane odpowiedzi. Gemini analizuje kontekst rozmowy i proponuje odpowiedzi dopasowane do stylu pisania użytkownika. Dodatkowo będzie można użyć nowej funkcji Korekta do zaawansowanej kontroli gramatyki, tonu i stylu, dzięki czemu wszystko zostanie dopracowane przed wysłaniem.

Pomóż mi pisać oraz Sugerowane odpowiedzi są udostępniane wszystkim użytkownikom Gmaila bezpłatnie. Z kolei funkcja Korekta jest dostępna dla subskrybentów Google AI Pro i Ultra.

Jest jeszcze jedno ograniczenie. Niestety, nowości w Gmailu na początek wdrażane są tylko w USA i wyłącznie w języku angielskim. Google zapowiada jednak rozszerzenie na kolejne regiony i języki w nadchodzących miesiącach.

Google testuje Skrzynkę odbiorczą AI

Google wprowadzi także do Gmaila rozwiązanie AI Inbox, czy inaczej Skrzynkę odbiorczą AI. Funkcja ta jest na razie w fazie testów z ograniczoną grupą użytkowników, ale docelowo trafi do wszystkich.