Gmail z przełomową funkcją, ale i tak nie skorzystasz

Niedawno Google wprowadził szyfrowanie end-to-end to Gmaila w wersji desktopowej. Teraz firma pochwaliła się, że na to samo mogą liczyć użytkownicy aplikacji mobilnej w wersji na Androida oraz iOS. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci. Jest jeden poważny problem.

Szyfrowanie E2EE w Gmailu

Owszem, mobilne aplikacje Gmail mają już szyfrowanie end-to-end. Taką bezpieczną wiadomość można wysłać do każdego, nawet jeśli sam nie korzysta ze skrzynki pocztowej Google'a. W czym takim razie jest problem? W tym, że to na razie funkcja dla garstki użytkowników.

Szyfrowanie dostępne jest tylko dla użytkowników w organizacjach, które mają wykupioną subskrypcję Enterprise Plus oraz dodatek Assured Controls lub Assured Controls Plus. Tym samym nie skorzysta z niego zwykły Kowalski, który ma konto Google i tym samym skrzynkę Gmail. Nie wiadomo czy, a jeśli tak, to kiedy funkcja będzie dostępna dla zwykłych użytkowników.