Gmail z przełomową funkcją, ale i tak nie skorzystasz

Google wprowadza szyfrowanie end-to-end to Gmaila, również w wersji mobilnej. Problem w tym, że skorzysta z tego garstka użytkowników.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
Niedawno Google wprowadził szyfrowanie end-to-end to Gmaila w wersji desktopowej. Teraz firma pochwaliła się, że na to samo mogą liczyć użytkownicy aplikacji mobilnej w wersji na Androida oraz iOS. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci. Jest jeden poważny problem.

Szyfrowanie E2EE w Gmailu

Owszem, mobilne aplikacje Gmail mają już szyfrowanie end-to-end. Taką bezpieczną wiadomość można wysłać do każdego, nawet jeśli sam nie korzysta ze skrzynki pocztowej Google'a. W czym takim razie jest problem? W tym, że to na razie funkcja dla garstki użytkowników. 

Szyfrowanie dostępne jest tylko dla użytkowników w organizacjach, które mają wykupioną subskrypcję Enterprise Plus oraz dodatek Assured Controls lub Assured Controls Plus. Tym samym nie skorzysta z niego zwykły Kowalski, który ma konto Google i tym samym skrzynkę Gmail. Nie wiadomo czy, a jeśli tak, to kiedy funkcja będzie dostępna dla zwykłych użytkowników.

Natomiast jeśli spełniacie wszystkie wymagania, to szyfrowanie end-to-end nie włączy się automatycznie. Administrator musi je włączyć. Poza tym, przy wysyłaniu wiadomości, konieczne jest kliknięcie ikonki kłódki w celu włączenia zabezpieczenia.

Źródła zdjęć: Vladimka production / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PCMag