Gemini pozwoli teraz na jeszcze więcej. Zapamiętaj liczbę 10

Był jeden obraz, teraz jest 10

Do tej pory, Gemini pozwalało przesłać tylko jeden obraz w każdym monicie. W momencie, kiedy chcieliśmy dołączyć kolejny, Google wyświetlało ostrzeżenie "Chcesz zastąpić obecny? Dodanie nowego obrazka spowoduje usunięcie obecnego."

Korzystający z galerii obrazów w systemie Android i iOS mogą teraz wybrać do 10 zdjęć. Dotyczy to także wbudowanej kamery Gemini. Po zrobieniu zdjęć, możemy ponownie otworzyć wizjer.

Wprowadzenie tej funkcji ogłosił wczoraj popołudniu Josh Woodward, lider Gemini. Zachęcił on także wszystkich użytkowników do zgłaszania wszelkich problemów oraz tego, co trapi ich najbardziej podczas korzystania z tej aplikacji.