Edge wkrótce otrzyma nowe ikonki - zobacz je już dzisiaj

Przeglądarka Microsoftu nie tylko zyskuje z biegiem czasu nowe, praktyczne funkcje. Najnowsze plany dotyczą zmian w estetyce - ikonki staną się bardziej okrągłe i czytelne. Już wiemy, jak będą wyglądać.

Zmiany ikonek w systemie Windows 10 nie są niczym nowym - już kilkakrotnie Microsoft przeprowadzał takie działania. Tym razem dotyczą one jego sztandarowej przeglądarki, czyli Edge. Zaplanowane zmiany mają sprawić, że ikonki będą milsze dla oka, a przez to bardziej czytelne. No cóż - czy tak jest? Poniżej przykłady - można zatem ocenić samodzielnie. Główna zmiana polega na zaokrągleniu większości z nich, gdzieniegdzie (np. Aplikacje) pojawiają się dodatkowe detale. Na wszystkich zrzutach ekranu mamy po lewej aktualne ikonki, po prawej - nowe.

Większe zmiany możemy zobaczyć w menu Ustawień - zostało ono przebudowane, a niektóre z opcji rozdzielone na osobne działy. Tutaj zaliczę to Microsoftowi na plus - dzięki temu mamy szybszy dostęp do poszukiwanych.

Zobacz: Edge pomoże Ci w zaoszczędzeniu na zakupach

Póki co nowe zestawy ikonek i nowe menu Ustawień są dostępne tylko dla osób korzystających z Edge w wydaniach Canary oraz Dev. Mają trafić do powszechnego użytku do końca tego roku, a więc zapewne w wydaniu Edge 87. Ma ono zagościć na naszych komputerach już 19 listopada, ale nie wiadomo, czy od razu z ikonkami, czy też wejdą one wraz z pomniejszą aktualizację 87-ki. Jak się Wam podobają te zmiany?

Zobacz: Edge z ulepszeniami obsługi plików PDF