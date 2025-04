Duolingo zaskoczy jeszcze w kwietniu. Będzie niespodzianka

Wszyscy ci, którzy nigdy nie uczyli się grać w szachy, ale zawsze o tym marzyli, będą mieli powody do radości. Duolingo, aplikacja edukacyjna z elementami gry, najbardziej znana z nauki języków, doda lekcje szachowe do swojej oferty. Póki co, możliwość taka będzie dostępna jedynie dla wybranych użytkowników iPhone'a. Ale trzeba przyznać, że to zawsze dobry początek.