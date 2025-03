DirectX Raytracing 1.2. Microsoft robi rewolucję w technologiach GPU

Nowa generacja gier: więcej wydajności i sprytniejsze zarządzanie zasobami

DirectX RayTracing 1.2 (DXR 1.2) to technologia wprowadzająca dwa nowe rozwiązania: Opacity Micromaps (OMM) oraz Shader Execution Reordering (SER) - obydwie z nich zwiększą wydajność gier w znacznym stopniu.

Opacity Micromaps to funkcja, która zarządza danymi związanymi z przezroczystością elementów w grach. OMM redukuje liczbę wywołań shaderów, odciążając karty graficzne, a jednocześnie zwiększając wydajność bez straty jakości wizualnej . Microsoft zapowiada 2,3-krotny wzrost wydajności gier z path tracingiem przy użyciu tej funkcji.

Shader Execution Reordering natomiast ma grupować wywołania shaderów, tak aby sprawniej wykonywał je GPU , co wpłynie na zwiększenie liczby FPS-ów w grach z raytracingiem - nawet do 2x .

Odnosząc te technologie do konkretnych przykładów - w demie Alan Wake 2 przy użyciu DXR 1.2 udało się uzyskać zwiększoną wydajność w najbardziej złożonych scenach o 40 proc. przy włączonym ray tracingu. NVIDIA już wprowadziła te dwie funkcje do swoich kart graficznych i wkrótce wprowadzi je drogą aktualizacji do kart GeForce RTX, natomiast AMD, Intel oraz Qualcomm współpracują z Microsoftem, aby wprowadzić OMM i SER także po ich stronie. DXR 1.2 zostanie bezpośrednio zintegrowany z narzędziami deweloperskimi.