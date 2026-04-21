Aplikacje

Deezer zamienia się w śmietnik. 75 tysięcy nowego badziewia każdego dnia

Chociaż Deezer jest raczej niszowym graczem na rynku strumieniowania muzyki, to toczący go problem może być jeszcze poważniejszy wśród liderów branży. A są nim miernej jakości treści AI zalewające platformę każdego dnia.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:39
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Muzyka AI swego czasu biła rekordy popularności w Polsce. Głównie za sprawą serii homoerotycznych utworów, które odbywały się w różnorodnych okresach historycznych i odnosiły się do mitologii wielu rejonów świata. Nie zmienia to jednak faktu, że większość muzyki generowanej przez AI jest raczej dyskusyjnej jakości, co przyznaje sam Deezer. Dodatkowo firma twierdzi, że każdego dnia do jej biblioteki trafia aż 75 tysięcy takich utworów, stanowiąc 44% treści dodawanych tam każdego dnia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Deezer mierzy się z zalewem AI badziewia, a i innych ten problem dręczy

Tu warto dodać, że w 2025 roku problem również istniał, jednak był znacznie mniejszy, ponieważ przynosił średnio 10 tysięcy utworów AI każdego dnia. Większość piosenek pochodzi od Suno AI oraz Gemini Lyria. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Advertisement

Mimo to treści AI nie są zbyt popularne. Mają one odpowiadać za od 1 do 3% odtworzeń. Co więcej, aż 85% ich odtworzeń ma pochodzić od botów, a nie ludzkich użytkowników. Proceder ten ma wspomagać monetyzację sztucznie wygenerowanej muzyki. 

Warto dodać, że Deezer działa na rzecz zwalczania treści AI. Te nie są automatycznie wyrzucane z bazy, ale stosownie oznaczane. Tak, aby użytkownicy platformy od razu wiedzieli, z czym mają do czynienia. Dodatkowo takie treści nie są promowane przez algorytmy. Jak podkreślił Alexis Lanternier, dyrektor generalny firmy:

Muzyka generowana przez sztuczną inteligencję nie jest już zjawiskiem marginalnym, a ponieważ dzienna liczba udostępnień stale rośnie, mamy nadzieję, że cały ekosystem muzyczny dołączy do nas w działaniach na rzecz ochrony praw artystów i promowania transparentności dla fanów.

 

Image
telepolis
Źródła zdjęć: AlexandrMusuc / Shutterstock