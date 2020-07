Przedwczoraj ukazała się edycja przeglądarki Chrome z numerem 84. Dzięki różnym źródłom - w tym samemu Google - wiemy, czego spodziewać się w kilku następnych wydaniach. Póki co nie ma tego dużo, ale jeśli używasz Chrome - na pewno Cię to zainteresuje.

Google, podobnie jak i inni producenci przeglądarek oraz usług sieciowych, stawia mocno na bezpieczeństwo użytkowników. To dlatego prowadzi program poszukiwania bugów, w którym wynagradza za znajdowanie błędów - ostatnio zapłacił ponad 21 tys. dolarów osobom, które wykryły aż 38 luk, w tym jedną określoną jako krytyczna. Co interesujące, znalazła ją chińska firma 360, odpowiedzialna m.in. za oprogramowanie antywirusowe 360 Internet Security. Każda nowa edycja wychodzi co sześć tygodni - Chrome 83 ukazało się na rynku 19 maja, a Chrome 85 powinno ujrzeć światło dzienne 25-27 sierpnia. A czego można w niej spodziewać?

Przede wszystkim poprawek związanym z bezpieczeństwem podczas pobierania plików. W chwili obecnej pobieranie każdego pliku to kliknięcie na przycisk pobierania na danej stronie, po którym Chrome automatycznie ściąga plik na dysk. Od edycji 85 trzeba będzie potwierdzać wykonywanie tej operacji w przypadku plików wykonywalnych, a więc z rozszerzeniami .exe, .msi czy .apk. W każdej kolejnej edycji będzie to obejmować kolejne rodzaje plików i tak w 86 trzeba będzie potwierdzać ściąganie ich w formatach .zip, .iso oraz archiwów, od 97 dojdą do tego dokumenty .pdf, .doc i podobne, a od 88 - pliki w formatach multimedialnych, graficznych i tekstowych, czyli .mp3, .avi, .png, .jpeg.

Zobacz także: W Google Chrome 84 internet będzie mniej irytujący i ciut szybszy

Na samym bezpieczeństwie jednak się nie kończy. W edycji Chrome 85 mają zostać wprowadzone mechanizmy lepiej wykorzystujące zasoby procesora maszyny oraz optymalniej wykorzystujące zasoby baterii na urządzeniach mobilnych oraz laptopach. Ulepszona zostanie także wirtualizacja oprogramowania, co ma odczuwalnie wpłynąć na wydajność przeglądarki. W Chrome 85 pojawi się również wbudowany Legacy Browser Support (LBS), dostępny obecnie jako rozszerzenie w Chrome Web Store. LBS zostało stworzone jako pomoc dla administratorów - umożliwia uruchamianie starszych stron wymagających Internet Explorera. Co ciekawe, jako rozszerzenie LBS pojawiło się w 2013 roku, kiedy udział Chrome na rynku wynosił ok. 15%, a IE miał na nim ponad 50%. Ale uwaga - LBS pojawi się w Chrome 85, ale zniknie wraz z wydaniem Chrome 86 (6 października 2020).