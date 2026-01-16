Lubiane narzędzie AI jeszcze bardziej niezawodne. Zachwyci wiele osób
ChatGPT jest teraz jeszcze bardziej pomocny jeśli chodzi o czaty. Stał się niezawodny w wyszukiwaniu i zapamiętywaniu poprzednich konwersacji. Taka opcja może spodobać się wielu osobom.
Historia czatów szybciej i z kontekstem
OpenAI wprowadza dużą aktualizację dla ChatGPT, wprowadzając do niego obsługę zaawansowanego wyszukiwania historii czatów. Niestety, na razie funkcja ta jest dostępna jedynie dla abonentów wersji Pro i Plus. Jednak trzeba przyznać, że to całkiem dobry kierunek myślenia i dobry początek zmian.
ChatGPT zawiera historię czatów i umożliwia wyszukiwanie konkretnych, ale największą bolączką użytkowników jest fakt, że nie działa to zbyt dobrze. Często wyszukiwarka ChatGPT nie jest w stanie pokazać nam tego, czego szukamy, szczególnie jeśli mamy kilka podobnych wątków.
Firma OpenAI przyznała, że jest świadoma swoich ograniczeń i wprowadza nową funkcję, która tym razem umożliwi dokładniejsze znalezienie szczegółów czatu.
Po włączeniu historii czatów ChatGPT może teraz w sposób jeszcze bardziej niezawodny znaleźć szczegółowe informacje z poprzednich czatów, gdy o to poprosisz. Wszystkie wcześniejsze rozmowy, w których odpowiadałeś na swoje pytania, są teraz wyświetlane jako źródło, dzięki czemu możesz je otworzyć i sprawdzić oryginalny kontekst.
Funkcja ta jest już wdrażana, ale na użytkowników czeka też wiele innych poprawek. Chociażby tych związanych z poprawą jakości dźwięku, personalizacją i zwiększeniem entuzjazmu w konwersacjach.