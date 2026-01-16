Lubiane narzędzie AI jeszcze bardziej niezawodne. Zachwyci wiele osób

Historia czatów szybciej i z kontekstem

OpenAI wprowadza dużą aktualizację dla ChatGPT, wprowadzając do niego obsługę zaawansowanego wyszukiwania historii czatów. Niestety, na razie funkcja ta jest dostępna jedynie dla abonentów wersji Pro i Plus. Jednak trzeba przyznać, że to całkiem dobry kierunek myślenia i dobry początek zmian.

ChatGPT zawiera historię czatów i umożliwia wyszukiwanie konkretnych, ale największą bolączką użytkowników jest fakt, że nie działa to zbyt dobrze. Często wyszukiwarka ChatGPT nie jest w stanie pokazać nam tego, czego szukamy, szczególnie jeśli mamy kilka podobnych wątków.

Firma OpenAI przyznała, że jest świadoma swoich ograniczeń i wprowadza nową funkcję, która tym razem umożliwi dokładniejsze znalezienie szczegółów czatu.

Po włączeniu historii czatów ChatGPT może teraz w sposób jeszcze bardziej niezawodny znaleźć szczegółowe informacje z poprzednich czatów, gdy o to poprosisz. Wszystkie wcześniejsze rozmowy, w których odpowiadałeś na swoje pytania, są teraz wyświetlane jako źródło, dzięki czemu możesz je otworzyć i sprawdzić oryginalny kontekst. wyjaśnia OpenAI.