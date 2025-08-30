Aplikacje

Chatboty AI muszą zostać lepiej wychowane. Koniec z pewnymi tematami

Meta próbuje wychować swoje chatboty AI dla nastolatków, z którymi rozmawiają młodzi ludzie. Gigant wprowadza ograniczenia po tym, jak pojawiły się doniesienia, że mogą one prowadzić "romantyczne rozmowy" z nieletnimi.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 30 SIE 2025
1
Meta musi wychować chatboty AI

Rzecznik Meta poinformował, że chatboty AI są obecnie szkolone w taki sposób, aby nie generowały odpowiedzi dla nastolatków na niektóre tematy. Głównie chodzi tu o tematy trudne i tak bardzo charakterystyczne dla okresu dojrzewania. Takie jak samookaleczanie, zaburzenia odżywiania, czy też wszelakiego rodzaju rozmowy o charakterze "romantycznym". Meta nauczy chatbota od nowa jak powinien rozmawiać z dziećmi i nastolatkami. 

Zamiast same wymyślać odpowiedzi, chatboty będą kierowały nastolatków do rzetelnych źródeł informacji.

W miarę rozwoju naszej społeczności i rozwoju technologii nieustannie uczymy się, w jaki sposób młodzi ludzie mogą korzystać z tych narzędzi i odpowiednio wzmacniamy nasze zabezpieczenia - czytamy w oświadczeniu Meta. 

To nie koniec działań chroniących nieletnich. Nastoletni użytkownicy aplikacji Meta, takich jak Facebook i Instagram będą mogli korzystać tylko z niektórych chatbotów opartych na sztucznej inteligencji. Będą podsuwane im głównie te przeznaczone do celów edukacyjnych i wspierające rozwój umiejętności. 

Modyfikacje i zmiany zostaną wdrażane w przeciągu kilku najbliższych tygodni, na początek w krajach anglojęzycznych. Wszelkie zmiany są częścią większego planu działań firmy na rzecz bezpieczeństwa młodzieży. 

telepolis
chatbot ai chatboty Meta AI aplikacja smartfony a nastolatki
Zródła zdjęć: Daisy Daisy / Shutterstock
Źródła tekstu: m.slashdot.org, businessinsider.com