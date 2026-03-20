Android ogłosił zmiany. Tych aplikacji już nie zainstalujesz tak łatwo

Google już kilka miesięcy temu zapowiedział zmiany w mechanizmie instalowania aplikacji na urządzeniach z Androidem. Początkowo technologiczny gigant chciał całkowicie zablokować apki z nieznanych źródeł. Ostatecznie zasady nieco poluzował, ale nadal dla zwykłych użytkowników będzie to niedostępna opcja.

Android z ogromną zmianą

Google w końcu podzielił się szczegółowymi informacjami, jak będzie działać nowy system instalowania aplikacji na Androida. Przede wszystkim każdy deweloper będzie musiał się zweryfikować. W tym celu konieczne będzie złożenie odpowiednich dokumentów, wgranie kluczy podpisujących oraz wpłacenie jednorazowej kwoty 25 dolarów. Aplikacje takiego twórcy będą zaufane i każdy będzie mógł je zainstalować.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku aplikacji z nieznanych i niezweryfikowanych źródeł. O ile wcześniej Google mówił, że będą one całkowicie zablokowane, tak ostatecznie firma postanowiła trochę poluzować zasady. Zainstalowanie takich aplikacji będzie możliwe, co nie oznacza, że będzie łatwe.

Opcja instalowania aplikacji z nieznanych źródeł będzie możliwa do włączenia, ale tylko w opcjach deweloperskich systemu Android. Te normalnie nie są dostępne, ale na szczęście ich aktywowanie nie jest szczególnie trudne i można to zrobić na praktycznie każdym urządzeniu. Jednak na tym lista wymagań się nie kończy. W dalszych krokach konieczne będzie:

Potwierdzenie, że nie jesteśmy przez nikogo instruowani, co ma zminimalizować ryzyko działania oszustów, którzy często wywierają presję na swoich ofiarach.

Zrestartowanie telefonu i ponownie uwierzytelnienie, co też oznacza konieczność rozłączenia ewentualnej rozmowy telefonicznej z oszustem.

Poczekanie jeden dzień aż mechanizm instalowania aplikacji z nieznanych źródeł zostanie aktywowany, co też będzie wymagało kolejnego potwierdzenia, że to my wprowadzamy też zmianę (np. odciskiem palca, skanem twarzy lub PIN-em). Tutaj pojawi się możliwość włączenia tej opcji na czas nieokreślony lub tylko na 7 dni.