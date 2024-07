Android Auto z długo wyczekiwaną funkcją. Z pewnością ją docenisz

Android Auto zostanie wzbogacony o ważną funkcję. Aplikacja otrzyma obsługę wbudowanego radia FM.

Żyjemy w czasach, kiedy obsługa Android Auto to dla wielu osób być albo nie być każdego samochodu lub smartfona. To jeden z najwygodniejszych sposobów na korzystanie z wbudowanych w auto funkcji multimedialnych. Do tej pory jednak aplikacja była obarczona jednym bardzo istotnym brakiem.

Android Auto otrzyma obsługę radia FM

Chodzi o obsługę radia. Mimo swojej rozbudowanej funkcjonalności Android Auto nie pozwalało posłuchać tak po prostu swojej ulubionej stacji. Zamiast tego trzeba się było posiłkować serwisami streamingowymi lub innymi usługami tego typu. Jeśli taki stan rzeczy Wam nie odpowiada, to mam dobrą wiadomość - już wkrótce odejdzie on do przeszłości.

Jak donosi redakcja serwisu 9to5Google, w kodzie najnowszych wersji aplikacji Android Auto (12.3 i 12.4) znaleziono serię odniesień do funkcji związanych z obsługą samochodowego radia. Znajdziemy tam hasła takie jak "AM", "FM" czy "HD Radio". Nie mamy jeszcze pełnego kontekstu, w jakich okolicznościach miałyby się one pojawiać, jednak tego można się łatwo domyślić.

Niestety na razie opisana funkcja pozostaje nieaktywna. Nie wiemy, jak dokładnie miałby wyglądać interfejs związany z obsługą wbudowanego radia oraz kiedy z nowego narzędzia będą mogli skorzystać użytkownicy. Wygląda jednak na to, że na jego debiut nie będziemy musieli zbyt długo czekać.

Źródło zdjęć: Gabriel Nica / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google