Android Automotive z ważną zmianą. Dziwne, że dopiero teraz

Google wprowadza nową kategorię aplikacji dla aut wyposażonych w system Android Automotive. Za sprawą tej aktualizacji posiadacze aut z systemem Google'a będą mogli instalować aplikacje, których zawsze tutaj brakowało.

Zakładka Komunikacja przyniesie aplikacje VoIP

Miliony osób na całym świecie korzysta z Androida w swoich autach, czy to za pośrednictwem Android Auto, które łączy się z jednostką główną samochodu, czy też systemu operacyjnego wbudowanego w jednostkę główną samochodu (Android Automotive OS). Google przy tym ściśle ogranicza zakres aplikacji dostępnych na powyższe platformy ze względów bezpieczeństwa kierowców. Jeden z bardziej dotkliwych limitów został właśnie zniesiony.

W katalogu aplikacji pojawi się kategoria Komunikacja w której znajdą się aplikacje do przesyłania wiadomości (te były już obecne) oraz aplikacje VoIP służące do prowadzenia połączeń głosowych. To furtka do pojawienia się połączeń realizowanych za pośrednictwem WhatsApp czy Zooma bezpośrednio z poziomu komputera pokładowego auta.

Na Android Auto aplikacje do przesyłania wiadomości mogą tylko odczytywać wiadomości na głos za pomocą text-to-speech lub wysyłać odpowiedzi głosowe. Nie są więc to pełnosprawne aplikacje, tylko bardziej mini-usługi. Prawdopodobnie aplikacje zakładce Komunikacja na Android Automotive OS będą obciążone podobnymi ograniczeniami, a przynajmniej w trybie jazdy. Podczas postoju aplikacje będą prawdopodobnie w pełni funkcjonalne

