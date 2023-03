Polski rząd mistrzem wywalania kasy. Northampton: potrzymaj mi piwo

Urzędnicy z miasteczka Northampton w Massachusetts chcą zamontować włazy kanalizacyjne z wizerunkami „Wojowniczych Żółwi Ninja”. Pieniądze na ten cel wezmą z covidowego funduszu odbudowy.

W Polsce szerokim echem odbił się temat „patriotycznych” ławeczek, za które po 100 tys. zł płacił Bank Gospodarstwa Krajowego. Cóż, teraz przynajmniej możemy pocieszać się, że nie tylko nasi rządzący mają niekonwencjonalne pomysły.

Władze niewielkiego miasteczka Northampton w stanie Massachusetts ogłosiły, że wzdłuż głównej ulicy, Main Street, zamontują włazy kanalizacyjne z wizerunkami bohaterów serii „Wojownicze Żółwie Ninja”. I nie, to nie żart.

Cztery dekle mają kosztować podatnika 20 tys. dol. (ok. 88,5 tys. zł)

Northampton jest miejscem, gdzie w 1984 roku kultowa marka została powołana do życia, więc w teorii wydatek można byłoby usprawiedliwić chęcią budowy nowej atrakcji turystycznej. Co jednak oburzyło lokalne media, to fakt, że niezbędne środki mają pochodzić z budżetu odbudowy po pandemii COVID-19.

Chodzi o amerykańską ustawę o planie ratunkowym, znaną też pod akronimem ARPA, którą prezydent Joe Biden podpisał 11 marca 2021 roku. W ramach zapomogi Northampton dostało 4 mln dol., z łącznej puli wynoszącej blisko 2 bln.

Rzecz jasna, urzędnicy mają już gotowe wyjaśnienie. Jak stwierdzono w oficjalnym komunikacie, ratusz chce „ożywić sztukę w centrum miasta” i „złożyć publiczny hołd artystyczny” dla lokalnego dzieła. Tymczasem media pytają, czy w czasach globalnej recesji pieniędzy nie dałoby się spożytkować lepiej.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Peter Gudella / Shutterstock

Źródło tekstu: Kotaku, oprac. własne